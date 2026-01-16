El Al-Arabi se interesa por Moldovan y el Oviedo ya tiene cerrado su sustituto
El equipo saudí, capitaneado por un técnico rumano, quiere fichar al portero azul
El Al-Arabi SC, capitaneado por el rumano Cosmin Contra, quiere hacerse con los servicios de Moldovan, portero suplente del Oviedo, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El meta que pidió salir hace unas semanas tras no gozar de minutos en la presente temporada gracias a la brillante campaña de Aarón. El portero rumano, cedido por el Atlético de Madrid, no quiere seguir en Oviedo y tendría al conjunto de Arabia Saudí como uno de sus principales destinos. Cabe recordar que el meta tiene ofertas de varios equipos, como el del Arouca de Primera División de Portugal, aunque su salida parece no haberse concretado todavía. Sin embargo, el Al-Arabi aparece como una de las opciones más razonables para el meta rumano.
Los azules, por su parte, saben que Moldovan no estará en la segunda vuelta de la competición y ya tienen en la recámara a Marc Vidal, 25 años, tercer portero del Celta esta temporada, en una operación adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Los azules ya negocian con el club vigués la rescisión de su contrato para comprometerse a continuación con el conjunto carbayón.
