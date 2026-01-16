David Costas seguirá en el Oviedo hasta junio de 2028
"Espero poder volver a renovar dentro de dos años otra vez", dice el central gallego
El Oviedo y David Costas han llegado a un acuerdo para prolongar la vinculación del central gallego con la entidad carbayona hasta junio de 2028. A sus 30 años, Costas se ha consolidado como uno de los referentes del vestuario oviedista y como uno de los líderes de la zaga. De hecho, está siendo uno de los jugadores más en forma en la presente campaña y es uno de los fijos en los esquemas de Guillermo Almada, formando pareja en la zaga con David Carmo. Formado en las categorías inferiores del Chapela, Costas dio el salto al fútbol profesional de la mano del Celta de Vigo, con el que debutó en la máxima categoría del fútbol español. Su progresión le llevó a asentarse en el primer equipo celtista, además de vivir experiencias en clubes como el Mallorca, el Barça B y el Almería, antes de iniciar su primera etapa en el Oviedo. "Espero que pueda ser más tiempo y podamos renovar dentro de dos años otra vez. El momento más especial fue el ascenso con el club, fue algo histórico después de tanto tiempo y es el único que tengo en mi carrera", dijo el gallego tras renovar.
