Almada salta contra el arbitraje de Pamplona: “La única cabeza en el estadio que pensó que no era penalti fue la del árbitro”

Guillermo Almada mostró su contrariedad en la sala de prensa de El Sadar por el partido que se le escapó de las manos al Real Oviedo en el último suspiro. Alabó el rol de los suyos pero se quejó amargamente del arbitraje sufrido en el 3-2 final.

Análisis de la derrota. “Duele porque fue inmerecida. Otra vez hay jugadas dudosas que terminan por ser determinantes en el partido. Deja un gusto amargo, impotencia por todo el esfuerzo de los futbolistas. Ellos dejaron la vida, merecimos otra cosa que este resultado”.

Mano polémica. “Fue clara, y además hay un pistón claro a Ilyas, que se pitó a favor del Girona, queremos conocer los criterios porque son jugadas determinantes. Lamnetablemente son determinantes para el resultado. No quise intervenir porque si te acercas al ñarbitro es tarjera. Como fue tna clara, incluso la vio todo el estadio clara cuando la mostraron. La única cabeza en el estadio que pensó que no era penalti fue el árbitro”,

Reacción tras el descanso. “Intentamos ser más protagonistas con la pelota, fuimos también más profundos, pero no pudimos concretar más ocasiones”.

El ánimo del equipo. “Hay que seguir por este camino. Merecimos otra cosa, es doloroso, pero jugando así tendremos más opciones de ganar. Hay que levantar la cabeza, lamernos las heridas y tratar de buscar las cosas buenas y corrigiendo las malas”.

Cosas buenas y malas. “Buscamos las bandas, no salió bien el juego aéreo, sabíamos que nos harían daño, que nos tirarían centros desde el vestuario casi. Y nos hicieron daño, aunque lo sabíamos. Hicimos muchas cosas bien y eso no pudimos neutralizarlo.