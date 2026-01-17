Cuidado con él: Víctor Muñoz, la amenaza de los 5 millones

Aún saboreando el dulce regusto del ascenso, el Oviedo se propuso reforzar su plantel para el mayúsculo reto de la permanencia. Tocó el club algunas puertas para valorar posibles refuerzos, y la del Madrid fue una de ellas. Gustaba en las oficinas del Tartiere las condiciones de Víctor Muñoz (Barcelona, 2003), que había despuntado en el Castilla y debutado con el primer equipo, pero las condiciones ofrecidas por el Madrid para tratar su salida eran demasiado caras para los azules: 5 millones de euros por el 50% de la propiedad.

El Oviedo buscaba una cesión que ayudara a todas las partes pero se encontró con que, hoy en día, la política de Madrid y Barça va más en la línea de vender un porcentaje de sus canteranos antes que un préstamo al uso. Eran los albores del mercado estival, uno que no se le dio especialmente a los rectores azules, que apuntaron mucho y concretaron poco, y Osasuna estuvo más rápido, también ambicioso, para firmar a un futbolista que hoy es, con su fútbol vertiginoso, una de las grandes amenazas para la defensa de los de Almada. Lleva con Osasuna tres goles y cuatro asistencias entre Liga y Copa.

Muñoz se comprometió el pasado verano con los de Lisci tras disputar a las órdenes de Alonso el Mundial de clubes. Osasuna pagó los 5 millones pactados, lo firmó hasta 2030 y el Madrid, que no le pierde ojo, se queda con el 50% de su pase y tiene una opción de recompra para los próximos tres años.

El catalán busca su sitio en Primera tras un periodo de formación inusual, que le llevó a catar las canteras de Barça y Madrid. La Masía fue su hogar entre 2014 y 2017. El Madrid le reclutó en 2021 para su juvenil tras despuntar entre medias en el Damm.

Críticas e insultos

A pesar de su juventud, a Víctor Muñoz ya le ha tocado vivir la cara menos agradable del fútbol de primer nivel. Sucedió el día de su debut, el 11 de mayo de 2025, cuando salió en un clásico en Barcelona supliendo al lesionado Vincius. Falló un mano a mano que hubiera supuesto el 4-4 y las redes sociales se llenaron de insultos hacia el futbolista, que tuvo que bloquear las interacciones de sus publicaciones para silenciar el ruido de las críticas. Ahora, en Osasuna, con más tranquilidad, crece como referente ofensivo.