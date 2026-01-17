Día 1 para la reacción del Oviedo: un once con novedades

Condiciona la tabla y también el calendario –tras Pamplona toca visitar el Camp Nou–, pero a pesar de todo, de los 13 puntos y la condición de "farolillo rojo", al Oviedo se le abre hoy una nueva puerta, la de la segunda vuelta y está repleta de oportunidades. No está siendo el regreso soñado precisamente, ni el centenario ideal. Queda muy lejos ese 21 de junio en el que el oviedismo tomó las calles de la capital, y de parte de Asturias, para gritar el regreso. Pero la lectura más amable de todo esto es que aún queda media temporada por delante, 19 jornadas para revertir la situación y para volver a festejar algo, que visto lo visto, se antoja tan complicado como en su día fue el ascenso a Primera.

Día 1 para la reacción

La reacción comienza en Pamplona. Ante Osasuna, rival directo, y frente a Lisci, con gran recuerdo para los azules en cuanto a disputa de finales se refiere. Rojillos y azules se enfrentan a partir de las 18.30 horas en el coqueto Sadar y los de Almada quieren confirmar de una vez por todas que son otro equipo, uno más fuerte, valiente, con las cosas claras. Pero que, además, también sabe ganar.

Esa de la victoria es la asignatura pendiente del notable Oviedo de Almada. Un soplo de aire fresco el mando del charrúa en un equipo que con Carrión insinuaba más cosas de las que llevaba a la práctica. Ya no es un rival cómodo para los rivales como sí le sucedía entonces. Lo saben Celta, Alavés y Betis. Pero para sobrevivir en Primera no sirve con eso. Además, hay que aumentar el ritmo muy encima de esos 13 puntos en una vuelta.

Intentará empezar el Oviedo la segunda mitad del campeonato con una sonrisa y con un planteamiento ya conocido. Apuesta bpor un equipo físico, preparado para ir a morder y que con la pelota trata de proponer, pero no tiene reparos en jugar en largo cuando la ocasión lo requiere. Los dos goles anotados con el charrúa resumen su estilo. En Vitoria, una jugada de tiralíneas que Viñas llevó a la red. Ante el Betis, un balón largo de Aarón que los de arriba transformaron en un tanto.

Vuelve Fede Viñas al once, recuperando el entrenador a su delantero de referencia. Borbas y Forés, en su nuevo rol –vuelve a contar– esperarán en el banquillo. La otra novedad en el equipo se sitúa en el centro de la defensa. David Carmo está castigado por acumulación de amarillas y Costas y Calvo, la pareja eficiente que lideró el ascenso del curso pasado, han pasado toda la semana entre algodones. Los dos han entrado en la lista y parecen en condiciones. Sin embargo, según lo percibido durante la semana de entrenamientos, Oier Luengo tiene más opciones que Calvo para acompañar a Costas en la zaga. Se daría, en este caso, una situación similar a la de Forés la semana pasada. Luengo también está llamado a salir, con interés importante del Cádiz, pero tiene ante sí la oportunidad de convencer a Almada de su potencial.

Así las cosas, el once con el que podría formar hoy el uruguayo es el formado por Aarón Escandell; Lucas Ahijado, Costas, Luengo, Rahim; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas. Completan la lista de 23 los siguientes futbolistas: Moldovan, Narváez, Nacho Vidal, Dani Calvo, Javi López, Dendoncker, Santi Cazorla, Nico Fonseca, Luka Ilic, Pablo Agudín, Álex Forés y Thiago Borbas.