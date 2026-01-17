Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joaquín Delgado podría debutar con el Barcelona B

Joaquín Delgado, el delantero del Vetusta que jugará cedido la segunda vuelta con el Barça B, podría debutar hoy en el duelo que mide al filial culé contra el Abdratx (18.15 horas). Las bajas en ataque de los catalanes hacen que Delgado aspire incluso a colarse en el once titular.

