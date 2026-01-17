Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Joaquín Delgado se estrena a lo grande tras salir del Oviedo

El club carbayón y Barcelona anunciaron esta tarde el acuerdo de cesión y el delantero andaluz se estrenó con titularidad y gol ante el Andratx

Joaquín Delgado en su debut con el Barcelona B

Joaquín Delgado en su debut con el Barcelona B / Barcelona B

Javi Viso

Javi Viso

A Joaquín Delgado se le caen los goles en Oviedo y también en Barcelona. El acuerdo entre ambos clubes por el delantero andaluz se oficializó esta misma tarde y unas horas después ya partía de inicio en el once del filial catalán. Y a los 25 minutos ya hizo lo que mejor sabe hacer: marcar gol para abrir la lata ante el Andratx.

Delgado jugará hasta final de temporada a préstamo en el Barcelona B, que se reserva una opción de compra. Antes de dejarle salir, el Oviedo amplió su vinculación por dos temporadas más. “Un sueño”, escribió el ariete en su cuenta personal de X antes de firmar un debut soñado. Sin apenas entrenamientos a sus espaldas, el técnico Belletti apostó por él como titular y, en tan solo 25 minutos, le dio la razón. 

Un buen pase filtrado de Dani Rodríguez dejó algo escorado a Delgado dentro del área, que definió sutilmente para superar al meta rival, enviar el balón al fondo de la red y anotar su 15º gol en Segunda Federación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  2. El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
  3. El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
  4. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  5. Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
  6. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  7. Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
  8. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"

Joaquín Delgado se estrena a lo grande tras salir del Oviedo

Joaquín Delgado se estrena a lo grande tras salir del Oviedo

Adiós a Chano Torre, el "animal político" que "transformó" San Martín del Rey Aurelio y deja "una huella imborrable" en la Cuenca

Adiós a Chano Torre, el "animal político" que "transformó" San Martín del Rey Aurelio y deja "una huella imborrable" en la Cuenca

San Antón reúne en Oviedo a sus fieles de cuatro patas: "Son un miembro más de la familia"

San Antón reúne en Oviedo a sus fieles de cuatro patas: "Son un miembro más de la familia"

La capilla ardiente en memoria de Graciano Torre

La capilla ardiente en memoria de Graciano Torre

Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte

Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte

Borja celebra la victoria del Sporting en León y da las claves : “Hemos tenido pegada”

Borja celebra la victoria del Sporting en León y da las claves : “Hemos tenido pegada”

Un millar de estudiantes MIR hacen un simulacro de examen en Oviedo una semana antes de la prueba: “Esto no va solo de conocimientos, hay que saber gestionar los nervios”

Villaviciosa entrega los premios del Concurso de Decoración Navideña: estos son todos los galardonados

Villaviciosa entrega los premios del Concurso de Decoración Navideña: estos son todos los galardonados
Tracking Pixel Contents