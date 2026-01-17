Joaquín Delgado se estrena a lo grande tras salir del Oviedo
El club carbayón y Barcelona anunciaron esta tarde el acuerdo de cesión y el delantero andaluz se estrenó con titularidad y gol ante el Andratx
A Joaquín Delgado se le caen los goles en Oviedo y también en Barcelona. El acuerdo entre ambos clubes por el delantero andaluz se oficializó esta misma tarde y unas horas después ya partía de inicio en el once del filial catalán. Y a los 25 minutos ya hizo lo que mejor sabe hacer: marcar gol para abrir la lata ante el Andratx.
Delgado jugará hasta final de temporada a préstamo en el Barcelona B, que se reserva una opción de compra. Antes de dejarle salir, el Oviedo amplió su vinculación por dos temporadas más. “Un sueño”, escribió el ariete en su cuenta personal de X antes de firmar un debut soñado. Sin apenas entrenamientos a sus espaldas, el técnico Belletti apostó por él como titular y, en tan solo 25 minutos, le dio la razón.
Un buen pase filtrado de Dani Rodríguez dejó algo escorado a Delgado dentro del área, que definió sutilmente para superar al meta rival, enviar el balón al fondo de la red y anotar su 15º gol en Segunda Federación.
