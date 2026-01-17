Lisci le da la "enhorabuena" al Oviedo y habla de la jugada polémica: "Ha sido valiente el del VAR"

El Osasuna-Oviedo estuvo marcado por la polémica de un penalti señalado por el árbitro que el VAR mandó a revisión. Quedaba poco para el final y la decisión fue clave. Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, valoró la acción en la sala de prensa. “Para mí no es penalti, pero ha sido valiente el del VAR. Ha habido situaciones para nosotros este año más claras y no ha entrado. Esta vez sí”, indicó el italiano, que lanzó flores al juego del Oviedo: “Es el típico partido de dos equipos que presionan, si evitas esa presión llegan las ocasiones. El Oviedo ha hecho un gran partido, le doy la enhorabuena, van en muy buena línea, van a más. Por una vez la suerte nos ha sonreído en la temporada, ya era hora”. Insistió a continuación en sus halagos: “Contra el Alavés merecen ganar y en casa estuvieron muy cerca de hacerlo. No les está saliendo bien, les suele caer mal por la dinámica. Pero es un equipo vivo y quitarán muchos puntos”.

Siguió Lisci con su visión del choque: “Merecimos más en otros partidos, y la forma de ganar, en el añadido, te da un subidón importante. La afición nos ha empujado”. Por último, habló de las variantes que le impuso el juego de los de Almada. “Al principio, no ajustamos bien la primera línea de presión y con Aarón que es buenísimo con los pies nos generaban superioridad, pero nos emparejamos uno contra uno para ajustar. Nos permitió ganar más campo, con jugadores ofensivos. Los goles son dos córners, el primero es un golazo de Viñas y el segundo es un rechace. Hassan es muy difícil de parar en esos primeros metros”, indicó.