El Oviedo estalla contra el arbitraje en un comunicado: “Reclamamos respeto”

Tras la polémica derrota del Real Oviedo en Pamplona, en la que los azules reclamaron hasta dos penaltis que hubiesen cambiado el guion final del encuentro, el club ha emitido un comunicado en el que expresa “su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros”.

El colegiado principal del encuentro, Quintero González, está en el punto de mira de gran parte de la hinchada carbayona por sus decisiones en dos acciones muy polémicas. La primera de ellas se produjo con el 0-1 en el marcador, cuando Chaira reclamó falta por un contacto que existió dentro del área. La segunda jugada, y que más malestar ha causado a todos los niveles, sucedió en la recta final, cuando el Oviedo buscaba el 2-3. Boyomo cortó un centro de Viñas con la mano, Quintero González señala penalti y, desde el VAR -donde estaba González Francés- se le llamó para revisar la jugada. Finalmente, el colegiado andaluz rectificó su decisión y anuló el penalti. "Nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones", dice el club azul.

Este es el comunicado íntegro que ha emitido el club hace escasos minutos:

“Ante las decisiones arbitrales acontecidas en las últimas jornadas de competición, el Real Oviedo desea expresar su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros. Asimismo, resulta especialmente sorprendente la ausencia de un criterio uniforme en la aplicación de las decisiones en uno y otro campo, circunstancia que genera una evidente sensación de desigualdad. Todo ello, sin que en ningún caso deba interpretarse como una excusa ante la obligación del equipo de seguir trabajando con determinación para mejorar sus resultados.

Nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones, que no perjudique al Real Oviedo ni altere el normal desarrollo de la competición.

Asimismo, queremos poner en valor la profesionalidad, el compromiso y la entrega mostrados por nuestros jugadores y cuerpo técnico, plenamente acordes con los valores de nuestro escudo, así como agradecer el apoyo constante e incondicional de nuestra ejemplar afición. Estamos convencidos de que esta actitud se mantendrá intacta en la lucha por alcanzar el objetivo de la permanencia en la categoría”.