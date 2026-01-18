La agresión a Aarón Escandell, portero del Oviedo, por el que Osasuna deberá pagar hasta 600 euros de multa

A pesar de todas las polémicas arbitrales acontecidas durante el transcurso del encuentro entre Osasuna y Real Oviedo en El Sadar, una de las imágenes más llamativas del duelo llegó pocos minutos después de que Quintero González señalase el inicio del encuentro. Tras la polémica derrota del Real Oviedo en Pamplona, en la que los azules reclamaron hasta dos penaltis que hubiesen cambiado el guion final del encuentro, el club ha emitido un comunicado en el que expresa “su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros”.

El colegiado principal del encuentro, Quintero González, está en el punto de mira de gran parte de la hinchada carbayona por sus decisiones en dos acciones muy polémicas. La primera de ellas se produjo con el 0-1 en el marcador, cuando Chaira reclamó falta por un contacto que existió dentro del área. La segunda jugada, y que más malestar ha causado a todos los niveles, sucedió en la recta final, cuando el Oviedo buscaba el 2-3. Boyomo cortó un centro de Viñas con la mano, Quintero González señala penalti y, desde el VAR -donde estaba González Francés- se le llamó para revisar la jugada. Finalmente, el colegiado andaluz rectificó su decisión y anuló el penalti. "Nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones", dice el club azul.

Pero, antes de todo eso, Aarón Escandell, guardameta del Oviedo, sufrió una agresión por parte de un aficionado de la grada rojilla, tal y como recoge el acta arbitral. "El encuentro tuvo que detenerse en el minuto 23 debido a que el portero del Oviedo denunció al árbitro que le han lanzado un mechero desde la grada. El objeto no llegó a impactar en ningún miembro del partido. Debido a este hecho activamos la fase 1 del protocolo del lanzamiento de objetos, advirtiendo de esto al delegado de campo y siendo comunicado por megafonía para que cesaran estos actos”. Osasuna será multado por incidente de carácter leve que podría suponer hasta 600 euros.