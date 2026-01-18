La agresión a Aarón Escandell, portero del Oviedo, por el que Osasuna deberá pagar hasta 600 euros de multa
"El encuentro tuvo que detenerse en el minuto 23 debido a que el portero del Oviedo denunció al árbitro que le han lanzado un mechero desde la grada", reza el acta del partido
A pesar de todas las polémicas arbitrales acontecidas durante el transcurso del encuentro entre Osasuna y Real Oviedo en El Sadar, una de las imágenes más llamativas del duelo llegó pocos minutos después de que Quintero González señalase el inicio del encuentro. Tras la polémica derrota del Real Oviedo en Pamplona, en la que los azules reclamaron hasta dos penaltis que hubiesen cambiado el guion final del encuentro, el club ha emitido un comunicado en el que expresa “su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros”.
El colegiado principal del encuentro, Quintero González, está en el punto de mira de gran parte de la hinchada carbayona por sus decisiones en dos acciones muy polémicas. La primera de ellas se produjo con el 0-1 en el marcador, cuando Chaira reclamó falta por un contacto que existió dentro del área. La segunda jugada, y que más malestar ha causado a todos los niveles, sucedió en la recta final, cuando el Oviedo buscaba el 2-3. Boyomo cortó un centro de Viñas con la mano, Quintero González señala penalti y, desde el VAR -donde estaba González Francés- se le llamó para revisar la jugada. Finalmente, el colegiado andaluz rectificó su decisión y anuló el penalti. "Nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones", dice el club azul.
Pero, antes de todo eso, Aarón Escandell, guardameta del Oviedo, sufrió una agresión por parte de un aficionado de la grada rojilla, tal y como recoge el acta arbitral. "El encuentro tuvo que detenerse en el minuto 23 debido a que el portero del Oviedo denunció al árbitro que le han lanzado un mechero desde la grada. El objeto no llegó a impactar en ningún miembro del partido. Debido a este hecho activamos la fase 1 del protocolo del lanzamiento de objetos, advirtiendo de esto al delegado de campo y siendo comunicado por megafonía para que cesaran estos actos”. Osasuna será multado por incidente de carácter leve que podría suponer hasta 600 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos