Los árbitros analizan la polémica en el Osasuna-Real Oviedo y comparan con el partido del Athletic: "Tenía que haber pitado falta en ataque"
"Veo poca intensidad para derribarle", dice César Muñiz, árbitro internacional
Como en cada jornada, la Federación hizo pública la conversación de la sala VOR con el colegiado principal. El partido entre Osasuna y Real Oviedo no estuvo exento de polémica. Dos posibles penaltis a favor del Oviedo no fueron señalados. El primero de ellos, sobre Chaira, ni se revisó. Tuvo que meter Budimir gol con la mano para que el colegiado revisase la jugada. Anuló el tanto rojillo, pero decidió no señalar penalti a favor del Oviedo.
El penalti de Boyomo, anulado tras revisión
Pero mucho más polémico fue el segundo. Boyomo despejaba fuera del campo un balón con la mano mientras saltaba con Fede Viñas dentro del área. Quintero González señaló el punto de penalti, pero fue entonces cuando intervino el VAR, volviendo a perjudicar, en este caso, al Oviedo.
"Alejandro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial cancelación del penalti", comenzó González Francés, que explicó su punto de vista al árbitro principal. "Observa que el toque de la mano es abajo y en posición natural", prosiguió. Quintero González pidió varias tomas y, finalmente, dio su veredicto. "Perfecto. Como veo, la tiene en una posición natural. Yo había visto (inicialmente) que ocupaba un espacio extra. Voy a reanudar con saque del portero", zanjó.
César Muñiz avala la decisión
LA NUEVA ESPAÑA ha consultado con César Muñiz, árbitro internacional, para valorar las jugadas polémicas del encuentro. Sobre el penalti anulado a Boyomo, el colegiado asturiano coincide con el criterio del VAR: "Parece que lo tiene hacia abajo el brazo y al golpearle se mueve el brazo por el impacto. Me parece que está en posición natural".
Sin embargo, Muñiz señala una jugada similar que sí fue penalti en el partido del Athletic contra el Mallorca, donde Yuri tocó el balón con la mano en una acción parecida. "En esta jugada, al agarrarle el delantero, le desestabiliza al defensor. El árbitro en el monitor tenía que haber pitado falta en ataque y no penalti porque al agarrarle del hombro hace que el defensor levante el brazo y el balón le dé en esa posición antinatural", explicó el árbitro internacional, marcando la diferencia entre ambas acciones.
Sobre Chaira: "No veo penalti"
Sobre el primer penalti reclamado por el Oviedo, el que sufrió Chaira en el área y que ni siquiera fue revisado hasta que Budimir marcó con la mano, Muñiz tampoco lo ve claro: "Veo poca intensidad para derribarle. Hace el recorte y se resbala. No veo penal. Igual que la del Espanyol del viernes, no es penal".
Otra más para la colección
Una decisión más que se suma a la larga lista de polémicas arbitrales que ha vivido el Oviedo esta temporada. Quintero señaló penalti en el campo, pero el VAR le convenció de que no lo era. La mano de Boyomo despejó el balón fuera del área cuando Viñas estaba a punto de rematar, pero para el VOR la posición era natural. El Oviedo, otra vez sin penalti.
