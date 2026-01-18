El doble rasero arbitral en menos de 24 horas que indigna al oviedismo: unos penaltis sí y otros no

“Nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones, que no perjudique al Real Oviedo”, rezaba el comunicado que emitió en la noche de ayer el club azul, en el que también se destacaba la preocupación por “la ausencia de un criterio uniforme”. Un pensamiento que llevaba semanas instalado en el seno de la entidad y que cobra fuerza a la vista de lo ocurrido en esta misma jornada. Acciones similares con distinto desenlace. Lo que al Oviedo no se le señaló como penalti sí se pitó en otros estadios de España en menos de 24 horas.

La primera de las acciones polémicas que reclama el Oviedo se produjo con el 0-1 en el marcador. Era el minuto 41 cuando Chaira reclamó falta de Rosier dentro del área. El lateral de Osasuna toca ligeramente el balón, pero también arrastra el pie izquierdo del extremo, provocando su caída. Sin embargo, el colegiado principal del encuentro, Quintero González, no señaló nada y tampoco González Francés le llamó desde el VAR.

Ilyas Chaira recibe un pisotón de Rosier. / Dazn

Las quejas de los azules tenían sentido, pues en el encuentro entre Espanyol y Girona que abría la jornada, se pitó un penalti muy similar. Rubén Sánchez arrastró a Asprilla y, en ese caso, Galech Apezteguía sí decretó pena máxima. “El pisotón a Ilyas es claro y ayer se pitó en Girona. A veces uno quiere saber los criterios que se emplean en un partido y otro porque son jugadas determinantes que también nos han sucedido en partidos anteriores”, expresó Almada al término del encuentro.

Pese a ello, la acción más polémica llegó en la recta final, con el 2-2 en el marcador y el Oviedo tratando de conseguir los tres puntos. Boyomo cortó un centro de Viñas con la mano, Quintero González señala penalti y, desde el VAR -donde estaba González Francés- se le llamó para revisar la jugada. Finalmente, el colegiado andaluz rectificó su decisión y anuló la pena máxima por estar en “una posición natural”. “La mano fue clara y evidente. La única cabeza en el estadio que pensó que no era penalti fue el árbitro y eso terminó siendo determinante", dijo el técnico uruguayo.

Apenas dos horas antes, en el encuentro entre Mallorca y Athletic Club, hubo una jugada parecida que terminó en penalti para los locales. Joseph centró, la pelota rebotó en Yuri y acabó pegando en el brazo a Dani Vivian, que tenía el brazo ligeramente separado y cortó el balón dentro del área. Similar a lo que ocurrió con Boyomo, aunque en este caso el colectivo arbitral sí consideró que era una mano punible. Dos acciones que han encendido al oviedismo y que también han generado mucha controversia a nivel nacional por la disparidad de criterios.

La explicación desde el VAR

Como en cada jornada, la Federación hizo pública la conversación de la sala VOR con el colegiado principal. “Alejandro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial cancelación del penalti”, comenzó González Francés, que explicó su punto de vista al árbitro principal. “Observa que el toque de la mano es abajo y en posición natural”, prosiguió. Quintero González pidió varias tomas y, finalmente, dio su veredicto. “Perfecto. Como veo, la tiene en una posición natural. Yo había visto (inicialmente) que ocupaba un espacio extra. Voy a reanudar con saque neutral”, zanjó.