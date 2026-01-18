Lisci, el "acierto del árbitro" en Pamplona y el "error" en el Tartiere de la final del play-off: las dos caras de la moneda

Alessio Lisci, entrenador ahora de Osasuna y del Mirandés la temporada pasada, tiene un historial curioso contra el Real Oviedo. Cada vez que un equipo del italiano se enfrenta con los azules, las polémicas arbitrales suelen opacar los encuentros. El técnico romano suele ser franco con lo que piensa en las ruedas de prensa, aunque siempre ha opinado desde el punto de vista que beneficia a los suyos, algo normal en la mayoría de entrenadores.

Ayer, tras la finalización del partido en El Sadar, en un duelo en el que el conjunto carbayón salió perjudicado por las decisiones arbitrales del andaluz Alejandro Quintero, Lisci aseguró que el colegiado "fue muy valiente". "Para mí no es penalti, pero ha sido valiente el del VAR. Ha habido situaciones para nosotros este año más claras y no ha entrado. Esta vez sí", indicó el italiano.

Lisci, en esta ocasión, en la que los suyos se vieron beneficiados por la actuación arbitral, elogió el arbitraje. Sin embargo, no hace falta irse muy lejos para releer unas palabras del mismo técnico el pasado mes de noviembre, cuando en la sala de pensa del Tartiere, hablaba sobre la final del play-off que perdió contra el Oviedo mientras era entrenador del Mirandés. No era la primera vez que lo hacía. Hubo varias ruedas de prensa en las que se acordó de ese "gol de Chaira que nunca debió subir al marcador". "Hay cosas que se reiteran, venimos del año pasado, se ha visto cómo acabó, y hoy igual. Me sabe mal”, dijo tras su partido de esta temporada contra el Espanyol. "El segundo gol de aquel día (el que anota Ilyas Chaira) para mí es imposible de convalidar, pero más allá de eso, hay una cosa que es importante decir. Cuando hablo de que el árbitro ha hecho dos errores garrafales no ataco al Oviedo. Ellos ascendieron y fui a felicitarles. Es una gran afición. Y no tengo problemas con ellos", dijo en el Tartiere pocas semanas después.

Para Alessio Lisci, el gol de Ilyas Chaira que da medio ascenso al Oviedo, no debió de subir nunca al marcador. Sin embargo, el posible penalti en el que Boyomo toca con la mano para mandar el balón fuera, no es señalable.