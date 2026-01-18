"La mano está abajo, en posición natural": los polémicos audios del VAR en el Osasuna-Real Oviedo

Como en cada jornada, la Federación hizo pública la conversación de la sala VOR con el colegiado principal. El partido entre Osasuna y Real Oviedo no estuvo exento de polémica. Dos posibles penaltis a favor del Oviedo no fueron señalados. El primero de ellos, sobre Chaira, ni se revisó. Tuvo que meter Budimir gol con la mano para que el colegiado revisase la jugada. Anuló el tanto rojillo, pero decidió no señalar penalti a favor del Oviedo.

Pero mucho más polémico fue el segundo. Boyomo despejaba fuera del campo un balón con la mano mientras saltaba con Fede Viñas dentro del área. Quintero González señaló el punto de penalti, pero fue entonces cuando intervino el VAR, volviendo a perjudicar, en este caso, al Oviedo.

“Alejandro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial cancelación del penalti”, comenzó González Francés, que explicó su punto de vista al árbitro principal. “Observa que el toque de la mano es abajo y en posición natural”, prosiguió. Quintero González pidió varias tomas y, finalmente, dio su veredicto. “Perfecto. Como veo, la tiene en una posición natural. Yo había visto (inicialmente) que ocupaba un espacio extra. Voy a reanudar con saque del portero”, zanjó.