Almada, sobre la situación de Cazorla con el Real Oviedo: "Le hemos preguntado su opinión"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, lleva cuatro partidos a los mandos del conjunto azul. Desde que recaló en El Requexón, gran parte de la afición está contenta con el rendimiento del equipo. Los azules juegan mejor y se nota a la hora de cuajar los partidos. Sin embargo, hay un tema que preocupa al oviedismo: la falta de minutos de Santi Cazorla, emblema azul.

Desde el primer partido, el llanerense es uno de los hombres que menos tiempo pasa sobre el césped. Almada, sin embargo, siempre habla maravillas de Cazorla, e insiste en que cuenta con él en la planificación deportiva.

En una entrevista exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA, el técnico charrúa, preguntado por el papel de Cazorla, respondió lo siguiente:

Tuvo que desmentir que no contase con Cazorla, pero tiene pocos minutos. ¿Sigue pensando lo mismo?

"Le hemos preguntado su opinión sobre la situación. Es un ejemplo: es el primero en la fila, entrena todos los días a la par de los otros compañeros. Es un referente para cualquier entrenador; es importante tenerlo. Después son decisiones que uno toma de acuerdo a cómo ve el partido. Y vuelvo a insistir: es un jugador muy importante y tiene una rica historia en el fútbol. No la voy a descubrir yo ni la institución".