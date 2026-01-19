Jaime muestra el camino: el último goleador del Real Oviedo en el Camp Nou demuestra que ganar al Barça "no es imposible"

Jaime Jordán es el último hombre de azul que hizo un gol al Barça en el Camp Nou. Fue el 27 de mayo de 2001, coincidiendo con la última vez que el Oviedo jugó allí. Victoria azul por 0-1 que acercaba al equipo a la salvación, aunque luego, terminó descendiendo. Han pasado casi 25 años de aquello. Este domingo, el Oviedo vuelve al Camp Nou (16.15 horas). Y Jaime sigue siendo el último que marcó en el estadio culé. Hasta el domingo, al menos.

"En aquel partido nos jugamos la vida. Estábamos en una posición muy mala y jugamos contra el Barcelona. Así que, al principio, las posibilidades eran muy pequeñas y ganar allí fue un subidón y una carga de moral tremenda", recuerda Jaime a LA NUEVA ESPAÑA, que aquella tarde formó en el once de Radomir Antic junto a nombres como Esteban, Paunovic, Danjou o Oli. El Oviedo llegaba al Camp Nou tocado, necesitado de puntos y con el agua al cuello. El Barcelona, por su parte, se jugaba la clasificación para la Champions. Dos equipos con urgencias. Dos equipos con la necesidad de ganar. Y ganó el Oviedo contra todo pronóstico.

Sobre el gol, Jaime es claro: "Lo he visto bastantes veces. Fue una jugada a principio del segundo tiempo, una contra llevada por Paunovic. Fue un pase al área, dejó pasar Oli, yo controlé y crucé el balón", rememora Jaime, que tras casi un cuarto de siglo todavía tiene fresca la jugada. "A nivel personal es un buen recuerdo, la verdad", afirma.

La crónica redactada por este diario sobre aquel partido lo cuenta así: "La salida del Oviedo en la segunda mitad fue fulgurante. Al minuto de juego, Jaime culminó una buena jugada iniciada por Paunovic y los azules se adelantaron en el marcador". Un gol que puso patas arriba el Camp Nou y que dejó a un Barcelona en crisis todavía más tocado.

¿Qué sintió en ese momento? "Bueno, una alegría tremenda por marcar el gol que nos ponía por delante en un campo tan difícil como el del Barça", responde Jaime. "En ese momento simplemente es la alegría por la trascendencia y la importancia que suponía ese gol para el equipo. Nada más".

Tras el partido, Jaime no tuvo dudas al catalogar el gol como "el más importante de mi carrera", sobre todo por la trascendencia que tuvo, "ya que nos deja a un paso de conseguir nuestro objetivo de evitar el descenso". Esta temporada llevaba jugados doce encuentros en los que marcó tres goles, pero a excepción de los últimos partidos, vivió gran parte de la temporada en el ostracismo.

El centrocampista aseguró que la clave de la victoria estuvo en "defender correctamente y estar muy concentrados, algo en lo que durante la Liga fallamos muchas veces", y destacó que el triunfo supuso "un paso muy importante para la permanencia".

Para Jaime, una de las claves en la reacción que tuvo el equipo en las últimas jornadas fue "el cambio de sistema y el convencimiento del colectivo de futbolistas de que teníamos que sacar esto adelante y asegurarnos la permanencia". Algo que podría tener cabida hoy en día viendo la situación clasificatoria de los azules.

Ahora, casi un cuarto de siglo después, Jaime sigue siendo el último azul que marcó en el Camp Nou. ¿Cómo se siente? "Bueno, eso son circunstancias. En cuanto se marque un gol el próximo domingo, se va a acabar. Cada equipo, cada plantilla, cada jugador tiene su momento y luego vendrán otros momentos que pisen lo anterior. Seguramente llegará, espero que más pronto que tarde".

¿Cree que el Oviedo puede hacer algo este domingo en Barcelona? "Hombre, por poder puede hacer. Nosotros mismamente ganamos. El Barcelona de aquellos no estaba tan líder como ahora, pero a priori también era un partido muy difícil. Y el Oviedo, en cuanto a intensidad de juego, a creación de peligro, ha mejorado mucho en los últimos partidos. Es muy difícil, eso lo sabe todo el mundo, pero no imposible. Hay que ir con confianza".

De sus palabras también se extrae que no pertenece a esa parte del oviedismo que ya ve a un equipo de Segunda. "Las posibilidades de permanencia son pequeñas. Pero los jugadores que están ahí dentro, el entrenador, la gente que está alrededor del club y la afición, tienen que pensar que hay posibilidades. El Oviedo se tiene que agarrar a lo que sea y a la máxima de partido a partido. Hay que intentar ganar en el Camp Nou. Si se gana, el siguiente hay que ganarlo también. Y si se pierde, el siguiente hay que ganarlo también. Así que yo, si estuviese en ese equipo, no bajaría los brazos".

Para terminar, Jaime habla de Paunovic, que estaba en aquel equipo cuando él metió el gol y que esta temporada fue cesado como entrenador del Oviedo. ¿Le dio pena? "A toro pasado es todo muy fácil. Ahora creo que el cambio no resultó efectivo en cuanto a resultados. Me dio pena porque es un compañero con el que retomé la relación en esta última etapa. A priori parecía un poco precipitado, la verdad. Pero tampoco estoy dentro, por lo que no puedo opinar".

Este domingo, el Oviedo vuelve al Camp Nou. Han pasado casi 25 años desde aquel 0-1. Jaime Jordán sigue siendo el último azul que marcó allí. Quizá el domingo deje de serlo. O quizá no. Pero como él mismo dice, "hay que ir con la confianza de que es posible". Ya lo demostró aquel Oviedo del 2001. Se puede ganar.