El oviedismo dice basta, clama contra los arbitrajes y critica la tardanza del club en protestar: "Parece que quieren desviar la atención"

Primero fue Almada el que levantó la voz sobre el arbitraje sufrido por el Real Oviedo en El Sadar. "La única cabeza en el estadio que pensó que no era penalti fue la del árbitro", se lamentó. Poco después fue el club el que elevó el tono. "Solicitamos la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente", reivindicó. El resquemor por lo sucedido en El Sadar, derroa con polémica, sigue vigente horas después en la sufrida afición azul.

Ahora es a los seguidores a los que les toca valorar la situación arbitral y la posición del Oviedo al respecto. Los peñistas se alinean con el club en el intento por exigir respeto, aunque muchos echan en cara a la entidad su tardanza a la hora de reaccionar.

Ramón Martínez, vicepresidente de la Peña Azul Castrillón, es claro en su análisis arbitral: "El colegiado tenía claro quién iba a ganar el partido. En los primeros 20 minutos se centró en meterle miedo a medio equipo y las decisiones posteriores eran las esperadas". Martínez califica el comunicado como "un intento desesperado de desviar la atención de los aficionados, porque decisiones arbitrales así las llevamos sufriendo desde hace varias temporadas y nunca se alzó la voz". Va más allá el peñista con sus críticas, al indicar que "salir a competir con el equipo de Segunda, incluso con jugadores que no eran titulares habituales la pasada temporada es el claro ejemplo de la nefasta política deportiva de los dueños. El objetivo principal es la cuenta de resultados" Muestra Martínez, su "decepción absoluta con los responsables del club".

"La mala gestión es de la directiva, no sé qué pretenden con el comunicado" Isa Paredes — Peña azul Rebeldes

Isa Paredes, de la Peña azul Rebeldes, considera el arbitraje "lamentable", y argumenta: "Se tragó dos penaltis, sobre todo la mano, que fue clamorosa.. Llevamos sufriendo malos arbitrajes más de dos temporadas, es un despropósito". Sobre el comunicado, Paredes dice que su primer sentimiento al leerlo fue de "cabreo": "La mala gestión es de ellos, no sé qué pretenden con el comunicado. Ya lo tenían que haber sacado hace meses. Quizás quieren desviar la atención". Y concluye con resignación: "Habrá que seguir remando como hicimos en Tercera División".

María Álvarez, de la peña Olivares, coincide con sus compañeros de grada en el tema arbitral, aunque no es tan crítica con la entidad azul. "El arbitraje de Pamplona fue una verdadera vergüenza, con uno justo hubiésemos venido con los tres puntos que por juego se merecieron", indica, antes del añadir que "el problema es que sufrimos malos arbitrajes desde principio de temporada, no tienen un criterio único y al Oviedo el noventa y nueve por ciento de las veces sale perdiendo". Referente al comunicado, defiende que "me parece perfecto, había que hacerlo y se hizo. Cualquier momento es bueno y deja constancia del descontento de nuestro equipo ante el estamento arbitral".

Miguel Crespo, fundador de la peña Azul Mallorca, es de lo que se sintió decepcionado con lo sucedido en El Sadar. «Llevamos varios años sufriendo malos arbitrajes: el pasado teníamos que haber ascendido directos», subraya. «El comunicado llega tarde. Como oviedistas debemos manifestarnos de alguna manera, porque no es solo el arbitraje, los horarios también van siempre en contra», defiende, antes de proponer una idea: «Entrar al campo 5 minutos tarde». Para Crespo, «los colegiados son malos, hay pocos árbitros españoles reconocidos internacionalmente, pero además parece que nos tienen tirria».

"Es muy fácil pitar a un recién ascendido cuyos dirigentes parecen no pintar nada en la federación" Aitor Rubio — la peña Cuervos Azules

«Parece que desde el colectivo arbitral se ha impuesto un ‘ante la duda, siempre en contra del Oviedo’», interviene Aitor Rubio, presidente de la peña Cuervos Azules, de Pravia. «El comunicado llega muy tarde, y aunque sea necesario no servirá de nada. Es muy fácil pitar a un recién ascendido cuyos dirigentes parecen no pintar nada en la federación», agrega el seguidor.

Para Antonio Seijo, de la peña Carbayona El Fondrigo, en Vegadeo, el partido «no mostró nada nuevo. No sé si por novatos o por qué no nos tienen respeto. La mano en otros sitios ni lo dudan. Al Oviedo, no. Es lo que hay…». Y sigue con su argumento: «El comunicado llega meses tarde. Tenía que haber salido al primer robo que nos metieron».

"Las tarjetas iban para el mismo lado, el penalti lo rearbitra… Estamos pagando la novatada» Sergio Vázquez — Peña Oviedista Barcelona

Desde la peña Oviedista de Barcelona, Sergio Vázquez, opina que «el arbitraje fue parcial. Las tarjetas iban para el mismo lado, el penalti lo rearbitra… Entre eso, la mala suerte y las deficiencias que tenemos no sacamos cabeza. Estamos pagando la novatada». La postura del club con sus palabras e «una posición ante la que poco caso nos van a hacer».

Alberto Álvarez, de la Peña Herrero, incide en un tema recurrente: la falta de unificación de criterios. «Me parecieron ambos penaltis, de hecho, en la mano el árbitro así lo señaló en el campo, hasta que le llamó el VAR. Y la de Chaira veo un pisotón en la repetición, igual que el que le señalan un día antes al Girona», asevera. Del comunicado, el aficionado se limita a comentar que «lo veo demasiado simple».

Por último, se pronuncia Isidro Gutiérrez, de la Peña Azul Teatinos, en la misma línea crítica que los otros peñistas: «Para mí, el arbitraje de El Sadar fue nefasto, muy perjudicial, con decisiones difíciles de entender. Y el comunicado del club me parece que llega tardísimo y dudo mucho que tenga algún efecto real». n