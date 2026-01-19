El Oviedo sigue los pasos de Florentino Pérez: la decisión que tardó once años en llegar

El Oviedo ha decidido dar un paso más después de lo sucedido con el arbitraje en El Sadar. Tras años de quejas internas, reuniones con el Comité Técnico de Árbitros y silencios públicos, el club azul lanzó un comunicado oficial quejándose del arbitraje de anteayer en Pamplona, en el duelo de los azules ante Osasuna. En el choque, Alejandro Quintero decidió no señalar dos posibles penaltis a favor del cuadro carbayón. Ese es el motivo por el que el Oviedo realizó el comunicado. Una decisión que emula el camino de Florentino Pérez y el Real Madrid, que lleva años denunciando públicamente lo que considera injusticias arbitrales.

El Oviedo, harto de sentirse perjudicado, rompió su silencio. Y lo hizo once años después del último precedente. El último comunicado que había realizado el Oviedo quejándose de los árbitros data de 2015, en pleno play-off de ascenso a Segunda ante el Cádiz. Aquel precedente no era un "manifiesto" sobre un partido liguero como el de anteayer, pero sí una queja formal ligada directamente a una decisión arbitral y disciplinaria: el Oviedo hizo público un comunicado oficial anunciando que recurría al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tras la resolución que dejaba sin efectos la segunda amarilla a Jon Ander Garrido Moracia (Cádiz) y el posterior "portazo" de Apelación por falta de legitimación del club.

Once años después, el club se ha vuelto a pronunciar. Y lo ha hecho tras el polémico encuentro ante Osasuna en El Sadar, donde dos posibles penaltis a favor del Oviedo no fueron señalados y el VAR anuló uno que el árbitro sí había pitado.

Aunque es verdad que a pesar de no haber emitido comunicados, los azules sí que han mantenido reuniones con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para quejarse de los arbitrajes sufridos, como sucedió el pasado 6 de febrero de 2025 tras el partido del Oviedo en Almería por un gol fantasma de Colombatto que no subió al marcador. El club azul se quejó a Medina Cantalejo, por aquel entonces presidente del CTA, de lo sucedido.

Pero en esta ocasión el Oviedo ha ido más allá y ha optado por hacer público su malestar. El vestuario también alzó la voz tras lo sucedido en Pamplona. Primero fue Almada el que cargó contra el árbitro. De igual manera lo hizo Hassan. El extremo del Oviedo denunció lo sucedido ante Osasuna. "Creo que hace un par de partidos que tenemos el arbitraje en nuestra contra. Hay una mano clarísima y va a verla al VAR cuando se ve claro que es mano. No lo entiendo. Tenemos la sensación de que cuando es en nuestra contra es más fácil pitar para el rival. Pero no es solo el arbitraje. Tenemos que hacernos más fuertes en defensa cuando nos ponemos por delante. Debemos trabajar eso. Pero creo que si hubiesen pitado la mano, el resultado no hubiese sido el mismo", sentenció el galo.