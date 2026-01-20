Costas se siente en "casa": "La situación es difícil, pero hay que dar la cara y competir"

David Costas, central del Oviedo, recibe el premio Mahou al mejor jugador del mes de diciembre y analiza la situación del equipo tras la derrota en Pamplona.

La semana. "Son muchos meses sin ganar. Fue una derrota dura porque el equipo hizo goles y un partido más que aceptable y nos vemos perjudicados por alguna toma de decisión del árbitro. La acción es penalti claro y ayer hay otro igual en el que lo indican. Eso condicionó el partido. Ya estamos pensando en Barcelona".

Los arbitrajes. "Conforme van pasando las jornadas empiezas a recodar partidos anteriores en las que pasan ciertas situaciones. Son situaciones que caen del lado del otro equipo y es algo que condiciona. El equipo lleva sin ganar meses y es culpa de todos. Hay que pensar en el siguiente partido y no quedarse con eso. Es importante pensar en Barcelona".

Su renovación. "Estoy contento por vincularme al club dos años más. Esta es mi casa, así lo siento. Es muy importante en mi vida. En cuanto al equipo estoy contento por estar participando, pero no del todo porque necesitamos empezar a sumar".

Su buen nivel. "Intento dar lo mejor de mí. Es verdad que en Primera todo se multiplica por dos o por tres. Estoy haciendo lo que hago en Segunda, pero todo se magnifica. Estoy trabajando igual e intentando hacer lo mismo".

La mentalidad. "Es una situación que cada uno gestiona de una manera distinta. Estamos haciendo todo tipo de trabajos para que las situaciones sean de otra manera. Trabajamos con la psicóloga y entre su ayuda y la energía que nos transmite el mister, intentamos que el día a día sea lo más llevadero posible dentro de que llevamos mucho sin ganar. Esto es fútbol y cada semana hay una nueva oportunidad. La situación es difícil, pero hay que dar la cara y competir".

El duelo ante el Barça. "Es un partido que juegas con el mejor equipo de la Liga. Vienen de perder y necesitan los tres puntos, pero nosotros también. No podemos salir a 'aquí sí y aquí no'. Tenemos que salir a ganar todos los partidos. Hemos mejorado mucho en el tema goleador y hemos jugado de tú a tú con todos los equipos. Queremos llevarnos los tres puntos".

Un Oviedo al que le cuesta cerrar los partidos. "Antes nos costaba hacer gol y tenías una concentración extra para mantener la portería a cero porque era lo que te hacía sumar. Ahora tienes esa sensación de 'a ver si no nos meten'. Tenemos que pensar en hacer el segundo. Desde que llegó Almada es hacer gol y nos remontan. La mentalidad tiene que ser otra para afrontar las ventajas".