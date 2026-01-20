El Oviedo busca apuntalar el ataque: el club azul negocia la cesión de Thiago Fernández, extremo del Villarreal

El Real Oviedo negocia la cesión del argentino Thiago Fernández, extremo izquierdo del Villarreal, hasta final de temporada, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El club azul pretende el préstamo de una joven promesa por la que el conjunto groguet ha apostado después de una gran campaña con el Vélez Sarsfield de la Primera División argentina. La entidad carbayona se encuentra ultimando los detalles de la cesión de un jugador que no iba a tener minutos en el Villarreal, y que el conjunto castellonense quiere que su nueva promesa de futuro cuente con rodaje.

Uno de los mayores deseos de Almada, técnico del Oviedo, de cara a este segundo tramo de temporada, es la incorporación de un extremo que pueda complementar el ataque. El club de la capital del Principado incorporó a Thiago Borbas a principio de mercado tras la salida de Rondón de vuelta a Uruguay. El club ya cuenta con tres puntas con la llegada del argentino, que se junta a Viñas y a Forés, que estaba en la rampa de salida pero que parece haber convencido al técnico uruguayo.

Sin embargo, las bandas están algo más cojas. El Oviedo le ha comunicado a Brekalo que no cuentan con él para lo que resta de temporada, por lo que los dos únicos extremos con los que cuenta el Oviedo son Chaira y Hassan, otro jugador este último que ha convencido al entrenador de que debe seguir en Oviedo, a pesar de que contaba con ofertas del extranjero.

Del Villarreal al Oviedo

Es por ello que la maquinaria azul ha removido cielo y tierra para encontrar un extremo que apuntale el ataque carbayón y que, sobre todo, encaje dentro de un límite salarial que no permite hacer demasiadas virguerías. El Villarreal, uno de los equipos de España que más jóvenes promesas ficha de cara a futuro, se fijó en Thiago Fernández, que la temporada pasada anotó cinco goles, y lo incorporó sin coste alguno al quedarse sin contrato en Vélez hasta 2031. El extremo, valorado en unos 4,5 millones de euros, no iba a tener sitio en el submarino amarillo esta temporada, y con el fin de que siga curtiéndose y teniendo minutos, el cuadro groguet no ve con malos ojos cederlo al Oviedo. Una operación que beneficia a todas las partes: el Oviedo refuerza las bandas, el Villarreal da minutos a su promesa y Thiago Fernández sigue sumando experiencia en el fútbol español.