Una lesión de rodilla, promesa con 21 años y un fuerte interés del Villarreal: así es Thiago Fernández, extremo que pretende atar el Oviedo

El Oviedo negocia la cesión del argentino Thiago Fernández (Buenos Aires, 3 de abril de 2004), extremo izquierdo del Villarreal de 21 años, hasta final de temporada, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El club azul pretende el préstamo de una joven promesa por la que el conjunto groguet ha apostado después de una gran campaña con el Vélez Sarsfield de la Primera División argentina. La entidad carbayona se encuentra ultimando los detalles de la cesión de un jugador que no iba a tener minutos en el Villarreal. El conjunto castellonense quiere que su nueva promesa cuente con rodaje, recupere el ritmo tras la lesión y vaya adaptándose a la Liga española.

Uno de los mayores deseos de Almada, técnico del Oviedo, de cara a este segundo tramo de temporada, es la incorporación de un extremo que pueda complementar el ataque. El club de la capital del Principado incorporó a Thiago Borbas a principio de mercado tras la salida de Rondón. El club ya cuenta con tres puntas con la llegada del argentino, que se suma a Viñas y a Forés, que estaba en la rampa de salida pero que parece haber convencido al técnico uruguayo.

Sin embargo, las bandas están algo más cojas. El Oviedo le ha comunicado a Brekalo que no cuentan con él para lo que resta de temporada, por lo que los dos únicos extremos con los que se quedará el Oviedo son Chaira y Hassan. Este último ha convencido al entrenador de que debe seguir en Oviedo, a pesar de que contaba con ofertas del extranjero.

Es por ello que la maquinaria azul ha removido cielo y tierra para encontrar un extremo que apuntale el ataque carbayón y que, sobre todo, encaje dentro de un límite salarial que no permite hacer demasiadas virguerías. Además, al ser menor de 23 años, los azules podrían hacerle ficha del Vetusta. De esta manera, no ocuparía una plaza en el primer equipo. El Villarreal, uno de los clubes de España que más jóvenes promesas ficha de cara a futuro, se fijó en Thiago Fernández, que hace dos temporadas anotó cinco goles, y lo firmó hasta 2031 sin coste alguno al quedar libre en Vélez.

La temporada pasada, Jesús Martínez, dueño del Oviedo, ya lo quiso fichar para el conjunto azul. Sin embargo, Vélez pedía mucho dinero y la operación no se pudo materializar. Poco tiempo después, el extremo se lesionó de gravedad, por lo que el pasado curso no tuvo ningún minuto. En diciembre de 2024, el jugador sufrió una grave lesión de rodilla y a mediados de 2025 Vélez anunció que quedaba apartado del equipo tras no haber llegado ambas partes a un acuerdo para renovar su contrato.

Fernández se formó en el Vélez Sarsfield, debutó con el primer equipo en 2023 y, en poco tiempo, se ganó un hueco en el frente ofensivo: en el club argentino llegó a acumular 48 partidos oficiales, con 6 goles y 9 asistencias, y formó parte del equipo campeón en 2024. Su salida, eso sí, fue espinosa: no renovó, el caso se enquistó y terminó llegando libre al Villarreal. En el campo se le etiqueta como extremo izquierdo a pierna cambiada –aunque también puede ejercer la labor de mediapunta– con calidad en el primer toque, buen golpeo y sentido del último pase: aparece entre líneas, gira, filtra y pisa área. En Argentina también dejó destellos a balón parado. De hecho, se estrenó con un gol de falta en la liga.

El Levante, club que suele tener facilidad para recibir jugadores por parte del Villarreal, estaba muy interesado en el futbolista para apuntalar su plantilla en la lucha por la permanencia. Sin embargo, el cuadro valenciano no dispone de fichas de jugadores extracomunitarios, lo que hace complicada la operación si no se desprenden primero de uno de sus jugadores. Sin embargo, el Oviedo solo posee un jugador extracomunitario. Es el caso de Thiago Borbas tras la salida de Salomón Rondón. Los azules no tienen ningún problema para inscribir a Thiago Fernández. Todo apunta a que será el tercer refuerzo carbayón en este mercado del frío.

El extremo, valorado en unos 4,5 millones de euros, no iba a tener sitio en el submarino amarillo esta temporada, y con el fin de que siga curtiéndose y teniendo minutos, el cuadro groguet no ve con malos ojos cederlo al Oviedo. Una operación que beneficia a todas las partes: el Oviedo refuerza las bandas, el Villarreal da minutos a su promesa, puesto que Moleiro ocupa dicha demarcación, y Thiago Fernández sigue sumando experiencia en el fútbol español.