"El objetivo de Joaquín es ser el delantero del Oviedo": el goleador del erasmus en el Barça B y la historia de Manuel Jiménez

Joaquín Delgado ya mete goles en Barcelona. Cedido por el Real Oviedo al filial azulgrana hasta final de temporada, el delantero vive un sueño. Pero su objetivo real, el que le quita el sueño de verdad, es otro: volver al Oviedo y ser el delantero del primer equipo. Lo dice Manuel Jiménez, su mejor amigo desde los cinco años, que le conoce mejor que nadie. Son "familia". El que estuvo ahí cuando todo empezó. Y el que seguirá estando cuando todo termine.

Manuel y Joaquín se conocieron haciendo las pruebas en el Utrera, el equipo de su ciudad natal. Tenían cinco años. "Nunca más nos hemos separado. Es uno más en mi familia y yo lo soy en la suya, es mi mejor amigo", cuenta Manuel. "Es la persona más leal que he conocido. Lo que nos unió fue el fútbol y después estuvimos juntos en bachillerato, pero ahí ya éramos mejores amigos. Siempre está para todos en su círculo cercano, ayudando en lo que pueda y dando consejos. Cuida de los suyos. Su mayor defecto es que es demasiado bueno con todo el mundo", reconoce Jiménez.

Joaquín estuvo a punto de dejar el fútbol cuando salió del Córdoba. Pero gracias al Utrera está donde está, y también gracias a Montoya, su entrenador. Fue ahí, en la Tercera andaluza, donde Joaquín se fogueó, aunque Manuel empezó a pensar que su amigo iba en serio cuando ya estaba en el Vetusta. "Fue a mitad de la temporada pasada. Su rendimiento fue para arriba y no paraba de meter goles", dice.

Tras pasar por la cantera del Betis y el filial del Córdoba, Delgado decidió hace dos campañas jugar en el Utrera. Fue ahí donde le llegó el chivatazo al Oviedo sobre un delantero voraz, que anotó 19 dianas, y que parecía fuera del radar de las principales canteras. Álex Díaz y Julio Llanos, miembros de la secretaría técnica azul, fueron los que empezaron a ver las evoluciones del ariete y a realizar los primeros informes.

La parte más complicada era la de convencer al delantero para irse a Oviedo, a jugar en Tercera y sin una oferta especialmente fuerte en lo económico. Pero el delantero vio la oportunidad de seguir creciendo en un filial y aceptó. Manuel se enteró del fichaje cuando Joaquín le llamó. "Fue una ilusión muy grande. Me dijo que tenía muchas ganas, ambición e ilusión de firmar por un club como el Oviedo. No quería estar lejos de su familia y amigos porque es de estar con su círculo, pero decidió dar el paso".

El primer día de Joaquín en Oviedo, Manuel recibió una videollamada. "Salió del primer entrenamiento y tenía una cara de ilusión impresionante, por las instalaciones, por el staff que le transmitía confianza, un vestuario increíble… Siempre ha estado muy contento allí. El Oviedo le ha aportado madurez por estar totalmente centrado en su trabajo", confiesa Jiménez.

Joaquín anotó 23 goles y comandó un ascenso imparable de los azules a Segunda Federación. Esta temporada llevaba 14 tantos en 17 partidos cuando llegó la llamada del Barça B. Ahora ya lleva 15.

"El salto al Barça no nos lo esperábamos. Estaba haciendo goles, pero estábamos muy centrados en el Oviedo porque no sabíamos si subiría al primer equipo y nos cogió por sorpresa. Lo primero que le dije cuando me lo contó fue que fuese él. Eso es lo que le ha llevado a ser el futbolista que es", cree Jiménez, su mejor amigo.

El club azul llegó a un acuerdo con el culé para el préstamo del delantero por lo que resta de campaña. El Oviedo recibirá una contraprestación por la salida del máximo anotador de Segunda Federación y, además, el acuerdo incluye una opción de compra para el Barça. En el caso de que esta no sea ejecutada, Joaquín Delgado formará parte de la primera plantilla del Oviedo esté donde esté el equipo azul la próxima temporada. Antes de dejarle salir, el Oviedo amplió su vinculación por dos temporadas más.

Manuel lo tiene claro. "Él lo vive con mucha tranquilidad, confía en el trabajo diario. Es un megaprofesional. Tiene claro que tiene contrato con el Oviedo y que regresará después de la cesión. Quiere aprovechar la oportunidad al máximo para ganarse un puesto en el primer equipo y ser el mejor futbolista posible. Está en el buen camino. El objetivo real de Joaquín es volver al Oviedo y ser el delantero del primer equipo", asegura Jiménez, que defiende a su mejor amigo a capa y espada como una persona buena y leal. El mejor ejemplo: Hace una semana falleció el padre de Manuel. Y Joaquín estuvo a punto de dejar Oviedo en medio de una semana crucial para plantarse en Utrera. "Se quería venir en un vuelo. Estaba en un momento que no sabía lo que iba a pasar con su futuro y no lo pensó. Yo le dije que se quedase y que aprovechase la oportunidad. Le dije que si venía, me iba a enfadar con él", bromea.

Una anécdota que define a Joaquín para sus amigos. De los que no se olvidan de dónde vienen. De los que sueñan con volver al Oviedo y ser el delantero del primer equipo. Porque para Joaquín, el Barça es un sueño. Pero el Oviedo es su casa. "Su día más feliz fue el ascenso con el Vetusta", dice Manuel. Ahí queda todo dicho.