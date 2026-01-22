Aarón se aleja de los "malos comentarios": "Hasta que los números no digan lo contrario, moriremos por este escudo"

Aarón Escandell, uno de los hombres más en forma de la plantilla del Real Oviedo, se pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar la situación del equipo unos días antes de medirse al Barça en el Camp Nou.

La semana pre partido. "La semana es larga, llevamos desde el lunes preparando el partido. Enfocados en lo que nos va a demandar un grandísimo rival que lo hace prácticamente todo bien. Tenemos que tener los cinco sentidos activados".

La mala dinámica. "La situación no es del agrado de nadie, ninguno estamos orgullosos y es responsabilidad nuestra. Si estos partidos no los afrontas con ilusión, pues… Cuando eres pequeño siempre sueñas con jugar contra estos equipos. Tenemos que ir con ilusión porque si vamos apagados nos pueden pasar por encima".

Osasuna, el resultado más duro. "A día de hoy sí. Me fui muy molesto después del partido porque al principio nos costaba meter goles. Ahora los metemos y nos ponemos por delante, pero nos dan la vuelta. Te vas con cero puntos y eso no gusta. Mientras haya esperanza nosotros vamos a luchar. Vamos a morir por este escudo que nos representa. El domingo hay otra final".

El mercado y el ambiente. "En el día a día bien. Hay muy buen feeling y mucha intensidad. La dirección deportiva es la responsable y no tenemos ni idea más allá de lo que podemos leer. Los que estén aquí lo darán todo por el Oviedo mientras estén".

Sus ofertas. "No, para nada. Yo estoy fuera del mercado. Estuve con mi agente y ni si quiera lo hablamos. Estoy tranquilo y enfocado en el día a día. Hablo bastante con Agustín (Lleida) y no me han dicho nada".

Las estrellas culés. "Faena tendremos todos. Ojalá tenga las mínimas preocupaciones, pero me gustan todos los jugadores de la plantilla. Creo que Pedri está lesionado. Lamine no viajó a la Champions y Ferrán no está. Todos conocemos a Lamine y me gusta mucho. Destacaría a Raphinha por todo lo que aporta en esfuerzos y presión. Como conjunto me preocupa porque es un tío que te pone las cosas muy difíciles".

Los malos comentarios. "Claro que pica. Y cuando estoy por la calle y escucho comentarios desafortunados. Pero si entras ahí, nunca sales. Hasta que los números no digan lo contrario, pelearemos para conseguir el objetivo, empezando por el Barça. Nos molesta, pero no puedo entrar en provocaciones".

Ganar al Barça. "Es muy difícil, pero no es imposible. Tenemos que meter un gol más que ellos. Hay que creer en lo que el míster nos pide. Tenemos que ir unidos y ser un equipo que dé el cien por cien. Dejarlo todo en el campo, y si perdemos, les damos la mano, pero sabiendo que lo hemos dejado todo en el campo. El fútbol es así".

El estrés por la situación. "Es difícil de gestionar. La cabeza es muy importante para el rendimiento. Si estás pasando por un mal momento es difícil dar el cien por cien. Te puedes hasta lesionar. Estamos notando mejorías pero no terminamos de tener esa recompensa que merecemos. Nos están dando herramientas para tratar de mejorar eso".