El fútbol femenino asturiano dice adiós a Maribel Sánchez, histórica directiva del Oviedo Moderno

Maribel Sánchez Suárez, histórica directiva del Oviedo Moderno y, en los últimos años, colaboradora del Real Oviedo Femenino, ha fallecido en Oviedo, a los 68 años. Maribel fue una de las dirigentes asturianas con una trayectoria más extensa ligada al fútbol, siendo la secretaria durante muchos años del Oviedo Moderno, etapa en la que ejerció como uno de los grandes apoyos de Beatriz Álvarez Mesa, actual presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Tras la absorción de la entidad por parte del Real Oviedo, mantuvo su vinculación aportando su experiencia y apoyo a la sección femenina.

El funeral de cuerpo presente se celebrará este viernes 23, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Félix de Lugones. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Puente Nora (Lugones), sala número 3.

Maribel Sánchez Suárez deja a sus hijas, Andrea e Idoia Prado Sánchez, además de hermanos y demás familia. Su fallecimiento supone un golpe para el fútbol femenino asturiano, que pierde a una de esas personas que sostienen el deporte sin foco, pero con una entrega absoluta.

Maribel participó en 2015 en la entrega del premio "Asturiano del mes" otorgado por LA NUEVA ESPAÑA al Oviedo Moderno, coincidiendo además con el 35º aniversario de la entidad. Siempre llevó con orgullo la labor realizada por el equipo en favor de las mujeres, formentando la pasión por el deporte y el fútbol tanto en la capital del Principado como en toda Asturias. "Es la que organiza los viajes, la que lava los petos de las jugadoras y la que está siempre ahí", comentaba Beatriz Álvarez Mesa, entonces, sobre su colaboradora.