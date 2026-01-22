Siero da un paso más para que la nueva ciudad deportiva del Oviedo sea una realidad: así está la operación

Siero da otro paso para que la nueva ciudad deportiva del Oviedo sea una realidad. El ayuntamiento de Siero llevará mañana a junta de gobierno el plan especial de La Belga, la nueva ciudad deportiva del Oviedo, para su aprobación, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Esto representa el penúltimo filtro antes de empezar las obras. Ángel García, "Cepi", alcalde del concejo del centro del Principado, será el encargado de dar el visto bueno a su aprobación. De ser así, se pasará a su posterior envío a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). En cuanto ese proyecto de ejecución material (la obra) esté aprobado, el Oviedo podría empezar a construir el nuevo hogar de los futbolistas azules.

El pasado martes, el plazo de alegaciones finalizó. Tan solo hubo un escrito formal, redactado por la "Sociedad de Cazadores de Siero y Noreña". Los cazadores aseguran que esta sociedad "quiere mostrar su total rechazo ante este plan ya que en ningún momento se ha trasladado información sobre este proceso ante una sociedad en la cual los más de 500 socios practican una actividad cinegética durante la temporada de caza en los terrenos en los cuales se tiene previsto iniciar este proyecto", según el propio escrito, al que ha podido tener acceso este periódico.

Los cazadores aseguran que verán "mermadas" sus opciones de practicar el ejercicio de la caza en los 150.000 metros de la parcela preparada para la edificación del nuevo complejo azul, "lo que conlleva mermar también los terrenos en los que la sociedad tiene su acotado". Por ello, solicitan que se reconsidere el plan especial. Sin embargo, los terrenos sobre los que se construirá la nueva ciudad deportiva son privados, por lo que el Ayuntamiento de Siero no debería tener mayor problema con esta alegación, puesto que, además, se encuentran muy cerca del Acuartelamiento de Cabo Noval.

Si mañana resulta aprobado el plan especial en la Junta de Gobierno, será la Cuota la que se encargue ahora de aprobar definitivamente el inicio de las obras. Este proceso podría durar desde un mes, a un largo periodo de tiempo, pero desde el consistorio sierense existe optimisto en que sea un periodo relativamente corto. En el caso de que este organismo apruebe el plan con celeridad, el Oviedo podría comenzar a meter las máquinas en La Belga a principios del mes de marzo, lo que provocaría que al menos, los campos de fútbol y los vestuarios, podrían estar listos en un año. En paralelo, además, se trabajaría para establecer los suministros de agua, saneamientos varios y la luz.

El paso que se dará mañana podría ser el penúltimo escalón para que el Grupo Pachuca, que desde que desembarcó en Oviedo en 2023 lleva queriendo construir una nueva ciudad deportiva de primer nivel, pueda comenzar con las obras.