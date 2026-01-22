Thiago Fernández, nuevo extremo del Real Oviedo, ya está en la capital del Principado
La idea del club es que se pueda incorporar lo más rápido posible, por lo que desde la entidad azul se han visto obligados a hacerle ficha del primer equipo
Thiago Fernández, nuevo extremo del Oviedo, ya está en la capital del Principado. El jugador, cedido por el Villarreal en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, jugará hasta final de año con el cuadro carbayón y podría incluso llegar a entrar en la convocatoria de Guillermo Almada para medirse al Barça este mismo domingo, a las 16.15 horas. El futbolista ya está en el Silken Monumental Naranco, a la espera de que el club azul haga oficial su fichaje.
La temporada pasada, Jesús Martínez, dueño del Oviedo, ya lo quiso fichar para el conjunto azul. Sin embargo, Vélez pedía mucho dinero y la operación no se pudo materializar. Poco tiempo después, el extremo se lesionó de gravedad, por lo que el pasado curso no tuvo ningún minuto. En diciembre de 2024, el jugador sufrió una grave lesión de rodilla y a mediados de 2025 Vélez anunció que quedaba apartado del equipo tras no haber llegado ambas partes a un acuerdo para renovar su contrato.
El Oviedo quería hacer ficha del Vetusta, filial azul, para Fernández, puesto que, a sus 21 años, todavía tiene edad de filial. Sin embargo, puesto que es un jugador extracomunitario, los azules tienen que gastar un dorsal del primer equipo porque el CSD te da un visado. Si la operación se hiciera por el trámite normal de un jugador filial, no podría jugar hasta dentro de unas semanas, y la idea del club es que se pueda incorporar a la dinámica lo antes posible.
Fernández se formó en el Vélez Sarsfield, debutó con el primer equipo en 2023 y, en poco tiempo, se ganó un hueco en el frente ofensivo: en el club argentino llegó a acumular 48 partidos oficiales, con 6 goles y 9 asistencias, y formó parte del equipo campeón en 2024. Su salida, eso sí, fue espinosa: no renovó, el caso se enquistó y terminó llegando libre al Villarreal. En el campo se le etiqueta como extremo izquierdo a pierna cambiada –aunque también puede ejercer la labor de mediapunta– con calidad en el primer toque, buen golpeo y sentido del último pase: aparece entre líneas, gira, filtra y pisa área. En Argentina también dejó destellos a balón parado. De hecho, se estrenó con un gol de falta en la liga.
