Thiago Fernández no es el único: el Real Oviedo ficha otro extremo para su ataque

El Real Oviedo trabaja en reforzar su plantilla de cara al próximo curso y tiene prácticamente cerrada la incorporación de Pablo Sáenz, extremo derecho del Granada que finaliza contrato en junio, según adelanta el periodista Ángel García y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. El acuerdo con el jugador sería por dos temporadas, tal y como ha podido saber este periódico.

La operación se enmarcaría en la planificación del club carbayón para la campaña 2025/26, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la categoría en la que militará el equipo. El extremo, que quedará libre este verano, se perfila como una apuesta interesante para el proyecto azul, que busca anticiparse en el mercado de fichajes. El movimiento recuerda al que el Oviedo está intentando con Jacobo González. En el caso del futbolista del Córdoba, los azules trataron de adelantar su llegada al mercado invernal, pero la negativa del club blanquiverde ha dejado la operación en standby. Pese a ello, en el Tartiere no se descarta cerrar su fichaje para la próxima temporada, replicando así la estrategia seguida con Pablo Sáenz. De confirmarse ambas incorporaciones, el Oviedo habría atado dos piezas con proyección antes incluso de que arranque el próximo curso.

Sáenz, de 24 años, es un extremo zurdo que suele partir desde la derecha para jugar a pierna cambiada. Con 1,75 metros y perfil claramente ofensivo, el navarro se formó en el fútbol riojano antes de dar el salto a la estructura del Granada en 2023. Fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo, aunque en febrero de 2025 salió cedido al Albacete para sumar minutos. Y allí los encontró: cinco goles en 16 partidos, una carta de presentación seria.

En el Granada, su fútbol se explica fácil: uno contra uno, ritmo alto y esa intención constante de buscar el disparo o el pase final tras el recorte. Esta temporada aparece ya con 1 gol y 457 minutos en Liga, señal de que está entrando en la rotación. Un perfil que encaja en lo que Almada pide para las bandas: velocidad, desborde y gol.