El Villarreal da el “ok”: Thiago Fernández será el nuevo extremo del Real Oviedo
Los azules han conseguido convencer al submarino amarillo de que El Requexón es un buen sitio para que la joven promesa tenga minutos esta temporada
El Villarreal da el "ok". Thiago Fernández, el joven argentino de 21 años será el nuevo extremo del Oviedo hasta final de temporada. Tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los azules han conseguido convencer al submarino amarillo de que El Requexón es un buen sitio para que la joven promesa tenga minutos esta temporada después de la lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un año. Un interés que adelantó este periódico el pasado martes en su edición digital y que se hará realidad en cuanto se cierren los últimos flecos.
Fernández se formó en el Vélez Sarsfield, debutó con el primer equipo en 2023 y, en poco tiempo, se ganó un hueco en el frente ofensivo: en el club argentino llegó a acumular 48 partidos oficiales, con 6 goles y 9 asistencias, y formó parte del equipo campeón en 2024. Su salida, eso sí, fue espinosa: no renovó, el caso se enquistó y terminó llegando libre al Villarreal. En el campo se le etiqueta como extremo izquierdo a pierna cambiada - aunque también puede ejercer la labor de mediapunta- con calidad en el primer toque, buen golpeo y sentido del último pase: aparece entre líneas, gira, filtra y pisa área. En Argentina también dejó destellos a balón parado. De hecho, se estrenó con un gol de falta en la liga.
