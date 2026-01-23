La peña azul de Barcelona, "sin el corazón dividido": "Estamos con ánimos de pelear"

La Peña del Real Oviedo de Barcelona está a punto de vivir uno de los días más especiales de su historia. Este domingo, unos sesenta miembros acudirán al Camp Nou para ver al Oviedo enfrentarse al conjunto azulgrana. Y lo harán con la zamarra azul bien puesta, con las gargantas preparadas para animar y con el corazón dividido... Bueno, no. Eso del corazón dividido es un mito. "Corazón dividido, nada. Cien por cien del Oviedo", zanja David Carcedo, uno de los miembros de la peña.

Darío Estrada, otro de los integrantes, cuenta los detalles del día en la previa del partido. "De la Peña vamos unos 60 más o menos, la gran mayoría con entradas gestionadas a través de la peña y otros pues a través de amigos, socios, pues también consiguieron entrada. Seguramente hay alguno del Barça, pero no se pronunció, entonces no sé decir, pero yo creo que el corazón dividido no, que en este caso tenemos muy claro todos a quién vamos a animar y a quién queremos que gane".

La Peña de Barcelona es una mezcla curiosa. Hay asturianos que llevan años viviendo en la capital catalana, gente nacida allí de familia asturiana y, lo más curioso, gente que no tiene nada que ver con Asturias pero que es del Oviedo. "Hay gente que es azul porque en un videojuego cuando era un chaval jugaba con el Oviedo, o por casualidades de la vida se hizo del Oviedo", cuenta Darío, entre risas. "Hay un poco de todo", apostilla.

El domingo, la jornada empezará pronto. "Haremos previa antes del partido, desde las 11, en nuestra sede", explica Darío. "Esperamos reunirnos no solo a los oviedistas de la peña, sino a alguno más que venga de Asturias y se anime, pues por ahí estaremos". Una tradición que ya vivieron en la final del play-off de la temporada 2023/24, cuando acogieron en Cornellá a oviedistas desplazados desde Asturias para ver el partido contra el Espanyol. Aquella previa fue una fiesta azul que quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron. No lo fue tanto el post, que fue para olvidar.

David Carcedo lleva casi 20 años en Barcelona. "Hay tanta gente en la peña que hay alguno que incluso nació aquí, pero hay también muchos asturianos que llevamos mucho tiempo ya viviendo en Barcelona. Pero nada de corazones divididos. De hecho, por vivir aquí no tienes por qué ser del Barça, hay bastantes más equipos", explica.

El ambiente está cargado de ilusión teniendo en cuenta la magnitud de este partido para un equipo como el Oviedo, aunque todos son conscientes de la dificultad del partido. "Estamos con ánimos de pelear, aunque sea difícil, a ver si podemos rascar algo y revertir la situación. Que no sea porque no estemos ahí apoyando", dice David. Porque eso es lo que hace la Peña de Barcelona: estar. Siempre. En las buenas y en las malas. En el Camp Nou y en Cornellá. Con el Oviedo en Primera y con el Oviedo en Segunda. A ver si esta vez, el resultado no es el mismo que el de la final del play-off y la fiesta puede continuar tras el pitido final. Que si de algo saben los de la peña de Barcelona, es de organizar buenos saraos.