Siero da luz verde al plan de la ciudad deportiva del Oviedo: "En primavera podríamos tener la aprobación definitiva"

Siero confirma el último paso para que la nueva ciudad deportiva del Oviedo sea una realidad. El Ayuntamiento de Siero ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el plan especial de La Belga, la nueva ciudad deportiva del Oviedo, y lo ha remitido a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) para su aprobación definitiva. Esto representa el penúltimo filtro antes de empezar las obras, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital el pasado jueves.

"En primavera podríamos tener la aprobación definitiva"

Javier Rodríguez, concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, ofreció una rueda de prensa para comunicar el avance del proyecto. "Ya la hemos aprobado en Junta de Gobierno, después de haber hecho una aprobación inicial el pasado 7 de noviembre, y el posterior periodo de exposición pública de dos meses que concluyó este 20 de enero. Hemos remitido el acuerdo a Cuota, un organismo con el que hemos hablado durante todo este proceso para consensuar la tramitación".

El concejal se mostró optimista sobre los plazos. "Esperemos que la aprobación llegue lo más rápido posible. Los cálculos estiman que en primavera ya podríamos tener el acuerdo y la aprobación definitiva del plan especial y estudio de implantación, que es el instrumento necesario para luego poder otorgar la licencia de obra para esta primera fase de la ciudad deportiva".

150.000 metros cuadrados y siete campos de fútbol

La primera fase contempla "unos 150.000 metros cuadrados de terreno con unos 1.200 de edificación donde habrá siete campos de fútbol", explicó Rodríguez. Además, el concejal recordó que "estamos tramitando administrativamente con un instrumento urbanístico diferente la segunda fase de la ciudad deportiva, con más edificaciones y que, sumadas la primera, el objetivo será edificar en 375.000 metros cuadrados".

La alegación del Coto de Caza, desestimada

El periodo de alegaciones finalizó el pasado martes, 20 de enero. Solo hubo una alegación, presentada por la Sociedad de Cazadores de Siero y Noreña, que rechazaba el plan porque verían mermadas sus opciones de caza en los 150.000 metros cuadrados de la parcela. Rodríguez asegura que ha sido desestimada. "Esa alegación pasó hoy por Junta de Gobierno y ha sido desestimada, porque los derechos urbanísticos del suelo prevalecen sobre los cotos de caza. Son acuerdos cinegéticos entre el propio Coto y el Principado, y el Principado en toda la tramitación previa, no puso absolutamente nada en manifiesto en este sentido".

Sobre los plazos de Cuota, el concejal se mostró confiado. "La experiencia que tenemos con ellos es que en tres meses resuelven los expedientes. No contemplamos que se alargue la tramitación, sobre todo porque venimos de un proceso complejo, como es una tramitación urbanística de estas características. Hemos tenido reuniones con ellos".

Si todo va según lo previsto, las obras podrían empezar en el primer semestre de 2026. "Si el instrumento urbanístico necesario da la licencia de obra y la Cuota resuelve favorablemente en los próximos meses, las obras se iniciarán en primavera".

Rodríguez también destacó el compromiso de Siero con el Grupo Pachuca. "Hay un compromiso total. Hemos iniciado todas las tramitaciones, hemos cumplido los plazos y el trabajo de los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Siero, del cual soy concejal, han sido espectaculares. Hay un contacto total con el club y estamos convencidos de que enseguida empezaremos", dijo. El contacto con el club es constante. "Hay una conversación periódica del alcalde con el club, de hecho, el alcalde estuvo en Pachuca con ellos", añadió el concejal.

Sobre el diseño de la ciudad deportiva, Rodríguez confirmó que se inspirará en lo visto en México, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA: "Yo creo que por ahí van a ir los tiros", aseguró.

En cuanto a la segunda fase, que sumaría más edificaciones hasta alcanzar los 375.000 metros cuadrados totales, el concejal explicó que "será un proceso más largo, pero como ya estamos iniciando la tramitación, esperemos que al final se acabe solapando todo. Hablamos de 2027 para que la obra total esté terminada".