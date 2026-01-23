Thiago ya es uno más en El Requexón: así fue el primer día del nuevo extremo del Real Oviedo
El nuevo extremo del Oviedo se entrena sin problemas y podría viajar a Barcelona, aunque para ello, el club debería darle salida a un jugador
Thiago Fernández, el nuevo extremo del Oviedo, ya se entrena junto al resto de sus compañeros. Lo hizo ayer por primera vez tras superar con éxito las pruebas médicas en la Clínica Asturias a primera hora de la mañana.
El argentino, de 21 años, y que llega cedido por el Villarreal hasta final de temporada, en una operación contada paso por paso por LA NUEVA ESPAÑA, llegó ayer a la que es su nueva casa hasta junio acompañado de su madre y su hermano. No tardó en conocer el clima típico de Asturias. El viento y la lluvia inundaron ayer el complejo deportivo azul en una mañana de entrenamientos que comenzó con varios juegos de equipo, lo que sirvió para que Thiago se conozca con los que ya son sus nuevos compañeros. Los argentinos y uruguayos, juntos, comenzaron a jugar al tenis con balón. Thiago y Borbas, contra Colombatto y Fonseca. La segunda pareja ganó con holgura.
En el entrenamiento, todos los jugadores, incluidos Viñas y Costas, que no habían cuajado la totalidad de las sesiones de esta semana por un tema de cargas, se pudieron entrenar sin problemas con el grupo. Los únicos que no comparecieron, Bailly y Ovie Ejaria, que siguen tratando de recuperarse de sus lesiones.
La idea es que Thiago viaje a Barcelona para medirse al conjunto azulgrana mañana a las 16.15 horas en el Camp Nou. Sin embargo, ahora mismo el Oviedo tiene sus 25 fichas ocupadas, por lo que al menos un jugador de la plantilla tendría que salir para poder inscribir al argentino y que pueda tener minutos en la ciudad condal. Lo más lógico es que Luengo, que ya está en la rampa de salida para jugar cedido en el Burgos hasta final de temporada, abandone la disciplina azul antes de que la expedición carbayona parta en dirección a Barcelona. De no ser así, Thiago no podría estar presente en el Camp Nou puesto que no hay dorsal disponible para él, y el club no ha querido hacerle ficha de filial pr tema de tiempos y burocracia.
Al Oviedo le resta una sesión de entrenamientos antes de medirse al conjunto catalán. El grupo se entrenará a las 10.230 horas en el Carlos Tartiere, estadio en el que Almada ofrecerá una rueda de prensa antes de que la expedición coja el avión rumbo a la ciudad condal.
