Almada habla de la suplencia de Cazorla: “Hay un jugador que está mejor y él está de acuerdo”

Guillermo Almada quiere un Oviedo valiente de cara a la cita en el Camp Nou, en la que los azules buscarán la primera victoria con el técnico charrúa. Mantiene el charrúa el mismo discurso optimista que ha defendido desde su llegada.

Trabajo semanal. “Han trabajado bien toda la semana, Hemos analizado tosas la cosas buenas que hicimos, que son muchas, y otras que no, Insistimos en la continuidad de los momentos buenos. La disposición y la entrega son muy buenas. Debemos mejorar en la tensión, hemos cometido distracciones que nos han costado muy caras”.

Un mes sin victorias. “El balance es que en los 4 partidos merecimos más de lo que tuvimos. Marcamos superioridad, pero nos faltó efectividad en momentos claves. Las distracciones nos han costado caras, los rivales no nos han perdonado. Hay cosas que debemos mejorar, cedemos puntos y no puede ser. En los 4 nos quedó la sensación de que pudimos haber ganado. Intentamos mejorarlo para que no se repita la falta de atención”.

Colista ante líder. “Me hago responsable desde que estoy aquí y hago un balance más allá de los resultados y hemos sido superiores a los rivales en el juego. Tendremos que hacer un partido perfecto, pero es de los partidos más disfrutables. Debemos estar orgullosos de pertenecer a a la fiesta e intentar ganar. Debemos seguir con optimismo y peleando los partidos los 90 minutos”.

Problemas. “Me preocupa mejorar en ataque y en defensa. La seguridad es muy importante y en Pamplona tuvimos distracciones que no habíamos tenido antes. Hay que mejorar en ambos lados”.

El Barça. “Trataremos de quitarles la pelota, se juega con una y ellos la necesitan. Es complicado, lo sé,. Trataremos de hacer un equipo corto, cuando la perdamos, ellos son intensos, es lo que resalta de ellos. Hay que estar muy concentrados, pero trataremos de jugar mejor que ellos. Siempre soy optimista y creo en el trabajo. Habrá dificultades pero hay que sortearlas. Hay que jugar mejor que el Barça”.

Santi Cazorla. “Hay un jugador que está mejor que él, que es Reina, lo vemos diariamente, nos da circunstancias buenas de juego, también en la presión. Lo hemos hablado con Santi y él está de acuerdo por lo que ve en la cancha. Ponemos a los que vemos mejor,. La forma de defenderte va variando, contra Osasuna nos castigaron las distracciones en las pelotas aéreas, no encontramos soluciones”.

Thiago Fernández. “Lo vimos poco, entrenó, seguro estará para el próximo partido. No le hemos visto muchos con nosotros, es jugador de banda con muchísimo futuro, con gran uno contra uno. Nos aportará en un lugar en el que estábamos escasos. Hará un trabajo a parte y para el siguiente choque estará integrado con los compañeros. Viaja para integrarse y convivir”.

Los fichajes desde América. “Hay ciertos límites salariales que maneja el club, si pudieran traer un jugador adaptado y conociendo la Liga lo traerían. Están haciendo el esfuerzo, hubo conversaciones con jugadores que están en la Liga pero no tuvieron un buen final., Hay que adaptarnos a la realidad que tenemos".

Más llegadas. “Nos gustaría un hombre más ofensivo, que nos dé variantes. No nos limitarnos si aparece un jugador en otra posición que nos dé un salto de calidad, pero sobre todo en la parte ofensiva”.

Una salida. “Brekalo está para mañana, Luengo saldrá cedido seguramente y es un puesto que está cubierto y quiere jugar. Si llega otro futbolista tomaremos la decisión y seremos directos”.