Una baja de última hora altera los planes del Oviedo de cara al Camp Nou

La ausencia de Rahim Alhassane es la nota desagradable en la expedición azul que viaja a Barcelona para enfrentarse mañana en el Camp Nou al líder de la competeción. El nigerino sufrió una lesión y el club ha comunicado su baja, explicando que se trata de “una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda”.

El contratiempo es importante para Almada ya que pierde a uno de sus futbolistas básicos en el sistema defensivo. Rahim ha sido titular en los cuatro partidos que ha dirigido el charrúa al frente del Oviedo. Ahora será Javi López el que tenga la dura misión de defender a Lamine Yamal.

El club lo ha hecho oficial en un comunicado en su página web.

“Tras las pruebas realizadas en Clínica Asturias, el jugador del Real Oviedo Rahim Alhassane presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda.

El futbolista ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución”.

No establece el club el plazo de ausencia del lateral pero parece evidente que será baja de cara a las próximas semanas y que Javi López tendrá la oportunidad de asentarse en un once en el que no ha tenido continuidad esta temporada salvo en el paréntesis con Luis Carrión como entrenador.