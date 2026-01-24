Una baja de última hora altera los planes del Oviedo de cara al Camp Nou
Almada, obligado a hacer cambios en su once para la visita al líder
La ausencia de Rahim Alhassane es la nota desagradable en la expedición azul que viaja a Barcelona para enfrentarse mañana en el Camp Nou al líder de la competeción. El nigerino sufrió una lesión y el club ha comunicado su baja, explicando que se trata de “una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda”.
El contratiempo es importante para Almada ya que pierde a uno de sus futbolistas básicos en el sistema defensivo. Rahim ha sido titular en los cuatro partidos que ha dirigido el charrúa al frente del Oviedo. Ahora será Javi López el que tenga la dura misión de defender a Lamine Yamal.
El club lo ha hecho oficial en un comunicado en su página web.
“Tras las pruebas realizadas en Clínica Asturias, el jugador del Real Oviedo Rahim Alhassane presenta una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda.
El futbolista ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución”.
No establece el club el plazo de ausencia del lateral pero parece evidente que será baja de cara a las próximas semanas y que Javi López tendrá la oportunidad de asentarse en un once en el que no ha tenido continuidad esta temporada salvo en el paréntesis con Luis Carrión como entrenador.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011