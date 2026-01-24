Ya es oficial: el Oviedo libera otra ficha en su plantilla con otra salida
Los azules ya tienen espacio para inscribir a Thiago Fernández
La salida de Oier Luengo a es una realidad y el Oviedo libera una ficha, trámite necesario para poder inscribir a su último fichaje, Thiago Fernández, extremo argentino cedido por el Villarreal. E central vasco jugará cedido en el Burgos, que era tal y como informó este periódico el pasado 14 de enero, uno de los clubes interesados en su contratación junto a Cádiz y Albacete, y el conjunto castellano se guarda además una opción de compra obligatoria en caso de ascenso.
Luengo tiene contrato con el Oviedo hasta 2027 pero no ha gozado de mucho protagonismo en su primera experiencia en Primera División. Eso sí, el zaguero se despide tras haber sido titular la semana pasada en El Sadar, en un choque en el que le tocó pelear con Ante Budimir, autor de dos goles en ese encuentro.
