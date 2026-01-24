El Oviedo aterriza en Barcelona tras más de tres horas de retraso en su vuelo

El Oviedo aterrizó en Barcelona cerca de las 8 de la tarde, más de 3 horas más tarde de lo previsto ya que vio cómo su vuelo se retrasaba en el Aeropuerto de Asturias. La salida estaba prevista a las 14:40 horas pero un vuelo previo desde Palma de Mallorca no pudo aterrizar y el avión que llevaba al Oviedo, de la misma compañía, tuvo que hacer ese servicio. Tras ese incidente, el viaje se resolvió sin más incidentes.