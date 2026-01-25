Almada, tras la derrota del Oviedo en Barcelona: "La primera parte es el camino a seguir"
"Estábamos haciendo un buen partido, compitiendo de igual a igual, pero los errores nos condenaron", explica el técnico uruguayo
El Oviedo compitió bien en la primera mitad, pero se vino abajo en la segunda y acabó goleado por el Barcelona (3-0). Al término del choque, Guillermo Almada compareció ante los medios de comunicación y lamentó los errores cometidos por los suyos tras el paso por los vestuarios.
El sabor qué le deja el partido. “Con un poco de tristeza, bastante, porque estábamos haciendo un buen partido, compitiendo de igual a igual y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar. La jerarquía de nuestro rival no nos iban a perdonar y lamentablemente nos terminó costando el partido”.
Duele más la forma que el resultado. “Da más bronca por los errores. Si es una virtud de los jugadores rivales, vale, pero si nosotros colaboramos en esas oportunidades que ellos tuvieron…Sobre todo porque lo habíamos preparado y analizado en el campo. Sabíamos que cualquier equivocación que tuviésemos iba a fortalecer la jerarquía del rival. Y tuvimos errores muy puntuales que sabíamos que si cometíamos, el rival te iba a golpear, y los cometimos. Eso te duele más porque son acciones puntuales.
El equipo ha encajado seis goles en los últimos dos partidos. “Creo que tuvimos solidez, pero lamentablemente tuvimos errores individuales en el juego en zonas que no esperábamos y que te hace perder la solidez. No hay trabajo colectivo que pueda solucionar eso que nos pasó hoy. En el primer tiempo y después de los goles no estuvimos mal porque tomamos más riesgos, pero nos terminaron condenando esos errores que nadie quiere cometer”.
A ocho puntos de la salvación. “Hay que seguir repitiendo actuaciones como las del primer tiempo y elevar el volumen de juego. Hicimos un análisis con los futbolistas de los cuatro partidos anteriores y merecimos otros resultados. Por falta de definición y por alguna distracción no lo pudimos lograr. No es fácil controlar al Barcelona como lo hicimos en el primer tiempo El partido de la semana que viene, que jugamos en casa, tenemos que tratar de lograr una victoria que nos impulse jugando bien. Es un partido sumamente importante para nosotros”.
La primera parte, el camino. “Nos desvivimos por salir de esta situación junto con los futbolistas. El camino es esta primera parte y los partidos anteriores.Nos faltó definición y tuvimos algunos errores puntuales, pero hicimos los méritos en partidos anteriores. Tenemos que intentar ganar por la vía que sea para tratar de darle a nuestra afición lo que se merece”.
El gol de Lamine Yamal. “Estamos hablando de un jugador de otra galaxia por sus virtudes y por las resoluciones que toma en momentos clave. Es una figura y termina siendo determinante pese a su corta edad”.
