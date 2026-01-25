El bisturí del Real Oviedo contra el Barça: ¡Qué manera de sufrir!

Si queda algún oviedista que todavía no se haya hecho una cuenta en redes sociales, una recomendación médica: que no lo haga. Si los tres goles con los que el Barça tumbó ayer al Oviedo en el Camp Nou tras veinticinco años sin pisar el feudo blaugrana no son suficientes para que cualquier aficionado azul se pille un cabreo monumental, entonces, que lo haga, que inicie sesión. Está claro que le va la marcha.

El Oviedo salió goleado de Can Barça, algo que entra dentro de lo normal. Sin embargo, lo más preocupante no es perder ante el líder. Sí lo es que los azules llevan sin sumar de tres desde el pasado mes de septiembre. Una planificación deportiva cuanto menos cuestionable y unos meses con Carrión a los mandos que lastran una temporada que necesita de un milagro para salvarse. Todo eso pesa como una losa. Pero cualquier usuario que acostumbre a leer la red social del antiguo pajarito ya sabe que allí no encontrará consuelo. Más bien todo lo contrario.

Entre insultos a diestro y siniestro pase lo que pase, exigencias de dimisiones varias, teorías conspiranoicas y un pesimismo tan negro que ni Edgar Allan Poe se atrevería a escribirlo, las redes se han convertido en el peor lugar para buscar esperanza. Que si los que subieron a Primera no saben, que si los fichajes son malísimos, que si el entrenador no vale... Un festival del lamento que, lejos de ayudar, lo único que consigue es hundir más el ánimo. Los jugadores, por desgracia, también acostumbran a entrar a leer. ¿Qué aporta insultar a las tres de la mañana desde el sofá de casa? ¿Acaso el Oviedo se va a salvar porque alguien escriba "fuera Pachuca" con mayúsculas? Todo el mundo sabe de todo, y nadie sabe de nada. Y en estos tiempos de poca calle y muchas redes, un "me gusta" equivale al cambio a lo que era una palmadita en la espalda. Ejemplo práctico visto en redes: Almada llegó y se vieron imágenes con pintadas en su contra. Dos partidos después era "Dios". Ahora vuelve a ser lo peor. Otro: La renovación de David Costas esta misma semana, "la mejor noticia de la temporada". Ayer, tras el partido, muchos no se "explicaban" cómo el gallego sigue jugando en el Oviedo.

El aficionado ya sabe: si quiere encontrar consuelo en las redes, que no lo haga. Que se tome una aspirina para el dolor de cabeza, tire el móvil por la ventana y espere al próximo partido. Porque en las redes, lo único que va a encontrar es más cabreo, más pesimismo y más ganas de meterse debajo de la cama hasta que termine la temporada cuando, después de veinticuatro años, al menos habría que disfrutar un mínimo. Y eso, desde luego, no ayuda a nadie. Ni al Oviedo ni a la salud mental del aficionado.

Y otra más: Martínez Munuera no señala un penalti claro al Oviedo

El Oviedo volvió a sentirse ayer muy perjudicado por la actuación arbitral. El valenciano Martínez Munuera no señaló un penalti bastante claro de Joan García a Reina en la primera parte que podría haber decantado el resultado del partido. Además, decidió mostrarle la cartulina amarilla a Aarón por protestar una acción en la que el meta de Carcagente tenía toda la razón. El árbitro decidió señalar falta por una supuesta mano del meta del Oviedo fuera del área, cuando en las imágenes se veía claramente que el balón no abandonó el área en ningún momento. Los azules, tras una primera mitad muy seria, podrían haberse marchado al descanso con el marcador a su favor, pero Munuera erró en dos ocasiones. La afición del Oviedo salió del Camp Nou habiendo recibido una goleada en la segunda parte, pero con la sensación de que esas decisiones del colegiado podrían haber mostrado una segunda parte totalmente diferente.

Un partido que no se disputaba desde el 27 de mayo de 2001

La última vez que el Oviedo visitó el Camp Nou, feudo azulgrana, fue el 27 de mayo de 2001, encuentro perteneciente a la última temporada de los azules en Primera. El cuadro carbayón salió de Barcelona con los tres puntos bajo el brazo gracias a un golazo de Jaime Jordán. Como curiosidad, el asturiano Luis Enrique fue expulsado de aquel duelo por doble amarilla y en el cuadro blaugrana militaba Carles Puyol, jugador que años más tarde, nueve concretamente, terminaría levantando la copa que acreditaba a la selección española como campeona del mundo.

El Camp Nou guarda un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Emotivo homenaje a las víctimas del trágico accidente de trenes de Adamuz, en Córdoba. El Camp Nou quiso guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas del suceso ferroviario, un acto que se vivió en la previa de todos los partidos de la jornada de LaLiga. Todos los jugadores del partido entre el Barcelona y el Oviedo se reunieron en torno al círculo central del feudo blaugrana. El silencio se apoderó del estadio. Miles de aficionados, de pie, guardaron un respetuoso minuto en memoria de las víctimas del accidente que ha conmocionado a todo el país. Los jugadores de ambos equipos, con gesto serio, permanecieron en el centro del campo mientras sonaba el pitido que marcaba el inicio y el fin del homenaje. Una muestra de que hay cosas mucho más importantes que el fútbol.