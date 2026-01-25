Cuidado con él: Fermín, de 100.000 euros a 70 millones
El andaluz, que viene de firmar doblete en Champions, es la amenaza para la defensa del Oviedo
Tenía 19 años Fermín López cuando se fue cedido al Linares en busca de seguir formándose. Fue una gran temporada aquella, la 22/23, no hace tanto, firmando 12 tantos en Primera Federación, sobresaliente saldo para un juvenil. Pero la realidad mostraba a un centrocampista aún lejano a la dimensión que tiene hoy en día.
Su evolución se puede resumir en la valoración de mercado que hace de él el portal especializado Transfermarkt. Según las estimaciones de la web, Fermín López costaba en enero de 2023 unos 100.000 euros. Tres años después, su valor crece hasta los 70 millones de euros.
Fermín se ha convertido en uno de los nombres propios del momento y en la principal amenaza azulgrana para el Real Oviedo en el partido de esta tarde. El andaluz llega lanzado tras firmar un doblete en la Champions ante el Slavia de Praga. Tras dos campañas en las que irrumpió con fuerza, esta es la de su confirmación. Ya es un fijo para Flick y responde, sobre todo, con números: 4 goles en Liga y 5 en Champions. Pero hay más que cifras. Su estilo, decidido, de buscar la meta rival de forma directa, supone un soplo de aire fresco en los partidos más cerrados.
Formado en la cantera del Barça, su camino no ha sido un éxito inmediato. Aquel aprendizaje lejos del foco en Linares le permitió regresar con más madurez competitiva y una mentalidad preparada para asumir responsabilidades. Hoy es un futbolista más completo.
Necesitará el Oviedo de su mejor versión defensiva si quiere competir de tú a tú contra el Barça. Puede confiar en los reflejos de un Aarón Escandell que es, de largo, el mejor futbolista del club azul esta temporada. También en el momento de madurez de un David Costas que está cumpliendo con creces como líder de la zaga. Tendrá que estar atento atrás a las ayudas a un Javi López que regresa al once varias semanas después para verse las caras con Lamine Yamal. Pero mal hará el conjunto azul si pasa por alto a Fermín, el chico de los 70 millones, otro elemento de desequilibrio desde la media punta.
