Más difícil todavía: el Oviedo, con dos novedades en el once, a por el líder

Ante el líder, colista destacado y en una temporada en la que se avanza en el terreno más inestable desde la llegada del Grupo Pachuca. Esa es la situación en la que el Real Oviedo llega al Camp Nou. Es esa fecha que el pasado verano despertó expectación cuando se sorteó el calendario y que ahora, visto lo visto, se observa con cierta incomodidad, tratando de que pase cuanto antes para ver si, una vez superado el trance, puede el Oviedo volver a agarrarse a la salvación de alguna manera, un reto cada vez más duro.

Más difícil todavía

Pero esto es fútbol, deporte que tiene entre sus páginas históricas mil y una historias del pez pequeño engullendo al grande. A eso se agarra el Oviedo de Almada, buenas sensaciones sin traducción en puntos, para esperar que esta tarde, 16.15 horas, pueda escapar con el premio gordo de un Camp Nou que quiere ver a los suyos devorar otra víctima en esa exigente carrera por la Liga con el Madrid.

A pesar de todo lo dicho, de la dinámica y la dificultad de la empresa, insta Almada a los suyos a mantener el optimismo que él trata de lanzar en cada intervención. Dos ideas han sido subrayas con insistencia por el uruguayo.. Una, en lo anímico, ese instar a disfrutar de la empresa. La otra, más futbolística. Dice Almada que el Oviedo debe ser valiente, no amilanarse ni por el rival ni por el escenario. Defiende el entrenador que solo hay una pelota y anuncia la intención de discutir la propiedad al dueño del terreno. Parece un buen punto de partida, encerrarte atrás en Barcelona puede ser una invitación a una muerte sin apenas protesta, pero luego hay que acompañarlo de una ejecución milimétrica.

Así que Almada dice que el Oviedo seguirá el plan de siempre, el que ha logrado superar en muchos momentos a Celta, Alavés, Betis y Osasuna. A esas intenciones debe sumar pólvora y evitar los errores vistos en la última cita en El Sadar. Sumen todos esos elementos -casi nada…- y añaden un puñado de la buena suerte que parece haber abandonado a los azules esta campaña, y tendrían la combinación ganadora que haría saltar la banca.

No quiere cambios en su propuesta Almada y tampoco parece que los haya en los nombres. Se ha caído Rahim por una lesión a última hora en el sóleo de su pierna izquierda -estará las próximas semanas de baja- así que es el momento que Javi López demuestre las razones por las que el Oviedo apostó por él en verano-. A cambio, el que regresa es David Carmo, una vez que ha cumplido su partido de sanción. Ocupará el puesto de un Luengo que no ha entrado en la lista mientras se documenta su cesión al Burgos.

Con todo, el once elegido por Almada es el formado por Aarón Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas. Completan la lista de 22: Moldovan, Nacho Vidal, Dani Calvo, Dendoncker, Santi Cazorla, Luka Ilic, Nico Fonseca, Pablo Agudín, Josip Brekalo, Álex Forés y Thiago Borbas.