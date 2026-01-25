Flick destaca la labor de los suyos: "El Oviedo ha presionado muy arriba"

Hansi Flick celebró el triunfo de los suyos, una victoria que les mantiene en el liderato, en una tarde que no fue tan sencilla para el Barça como dice el resultado. En la primera mitad, el Oviedo logró mantenerles lejos del área de Aarón. "Ellos han presionado muy arriba y no hemos jugado al mejor nivel en la primera parte. En la segunda hemos mejorado mucho, hemos marcado rápido, que ha sido algo muy importante. Tenemos un partido tras otro, muchos viajes y casi no tenemos días de descanso y hay que tenerlo en cuenta”, indicó el alemán. Y añadió: “Son muchos partidos y viajes y no es excusa, pero nos ha costado un poco más llegar a nuestro mejor nivel. Lo hemos hecho en la segunda parte".

El técnico del Barça destacó la forma en la que sus hombres presionaron en el segundo acto, "estoy contento con la presión, tras el descanso hemos estado mejor" y destacó a Lamine, más allá de su sensacional volea en el tercer tanto: “Estoy feliz por su gol, pero lo que más me ha gustado es la presión".