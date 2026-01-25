Flick no se fía del colista Oviedo: "Tenemos que estar atentos"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, advierte en la previa del choque ante el Oviedo del peligro de, cómo ha sucedido en los últimos choques, empezar por detrás en el marcador. "Es bueno jugar en casa, queremos ganar. No tenemos que pensar en el rival, se trata de nosotros, de cómo empezamos los partidos. En los últimos encuentros nos han marcado primero y tenemos que estar atentos", ha reflexionado el técnico.

Al ser preguntado por el hecho de haber encajado goles en los últimos partidos justo después de marcar, Flick ha señalado de nuevo a la concentración: "Hemos cometido algunos errores, por eso nos han marcado. Tenemos que estar atentos durante los 90 minutos. Aunque controlemos el balón, hay estar listos en defensa".

El preparador ha restado importancia a los problemas del Barcelona para defender los saques de esquina: "En el pasado lo hicimos bien, confío en mi equipo, podemos gestionarlo".