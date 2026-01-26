Los jugadores del Oviedo lo tienen claro: "Nos jugamos la permanencia en los próximos cuatro partidos"

A pesar de que la primera mitad mostró un buen Oviedo, un equipo que logró frenar el cauce ofensivo de los azulgranas, el 3-0 fruto de errores claves, no deja un buen regusto en el vestuario carbayón. Santiago Colombatto habló con claridad sobre lo sucedido al término del choque en el Camp Nou. "Estamos jodidos desde hace tiempo porque no podemos ganar y lo pagamos caro. Necesitamos una victoria. Para ganar al Barcelona tienes que hacer un partido perfecto. En el primer tiempo el equipo compitió muy bien e hicimos lo que teníamos que hacer, pero en el segundo, errores nuestros nos costó el partido", analizó. Para Colombatto, "cada vez queda menos margen y en estos próximos cuatro partidos el Oviedo se juega la permanencia en Primera División, es algo que todos tenemos que tener claro. Tenemos que ganar, sí o sí, al Girona en casa. Y los demás que vienen también porque el margen es muy pequeño".

Siguió el argentino con su razonamiento: "El Oviedo está siendo competitivo desde que llegó el míster, pero lo más importante en este deporte es ganar. Puedes competir y jugar bien como nosotros y no ganar, a veces prefiero lo contrario y llevarnos los tres puntos. Si queremos seguir en Primera no hay otra opción que no sea ganar al Girona".

Por último, se refirió a los árbitros: "No me gusta meterme en el tema, pero está a la vista de todos. Durante el campeonato han pasado cosas y hay algunas circunstancias que tiran más para otros lados. Jugar contra un rival como el Barcelona pesa y es normal. Esto funciona así y somos conscientes".