La mano surrealista de Aarón y la reacción del colegiado: “Munuera me pidió disculpas”

Una de las acciones más comentadas del Barcelona-Oviedo de ayer fue la increíble mano que Martínez Munuera, colegiado del choque, señaló en la primera mitad por una supuesta infracción de Aarón Escandell. El mate ase deslizó para capturar un balón que se acercaba a sus dominios y lo hizo sobre la línea del área, en una jugada que no admite ni polémica. No fue así para Martínez Munuera, que señaló de inmediato la mano. La repetición televisiva no solo confirmaba el error del colegiado, sino que mostraba cómo el cuerpo del portero le imposibilitaba al árbitro ver dónde estaba el balón. Es decir, el colegiado señaló mano sin ver dónde estaba la pelota.

El cabreo de Aarón fue notorio y en esa protesta se llevó la amarilla. Por fortuna para todos, la falta sobre el lateral acabó sin problemas mayores para el Oviedo.

Consciente de su error, Martínez Munuera ofreció disculpas a Aarón cuando los equipos salían al campo para jugar la segunda mitad, como reconoció el portero en Jijantes: "Luego él me lo reconoció. Me pidió disculpas. Le dije 'si yo te las acepto'. Es normal que yo en ese momento tenga ese calentón, ese enfado. Al fin podría haber acabado en ocasión de gol o en gol. Yo se lo dije, 'si acaba en gol, te tengo que comer'. Dice 'no, me la hubiera comido yo'. Y le digo 'no, nos la comemos nosotros, el equipo'”. Y añadió: "Es verdad que yo iba con las dos manos, que una se me iba fuera, pero luego la agarré con la de dentro. En ningún momento salió el balón ni yo salí con el balón", explica.