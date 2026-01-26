Espicha previa, un chaparrón y gritos contra la directiva: Así fue el regreso de mil oviedistas a un Camp Nou en obras
Los miembros de la peña azul de Barcelona ejercen de anfitriones del millar de seguidores del Oviedo que se desplazó desde Asturias: "Pase lo que pase, hay que disfrutarlo"
Era un día especial para el oviedismo, por lo que supone volver casi un cuarto de siglo después al Camp Nou, renovado ahora, pero el mismo estadio en esencia. Y para un grupo de seguidores azules la cita tenía aún más significado: La peña oviedista de Barcelona. "Era el partido que estábamos esperando", repetían en la previa los integrantes de una de las peñas más animadas de las que están fuera del Principado de Asturias.
Verles animar en cualquier destino en Cataluña (Girona, Tarragona o Cornellá) era la tónica en los últimos años en Segunda División. También en destinos que no resultaran muy lejanos, como Zaragoza, donde siempre se dejaron ver. Pero el Camp Nou era lo que todos esperaban.
Por eso, organizaron una fiesta en forma de espicha para la previa en su sede, el bar Dow Jones. "Lo movimos los días previos por redes pero era una incógnita qué reacción habría", cuenta Isaac Álvarez, miembro de la peña. Su sorpresa fue mayúscula cuando unos 300 aficionados, según sus estimaciones, se acercaron a lucir los colores del equipo carbayón, todo ello en un "gran ambiente oviedista". Cómo sería la cosa que "superó las expectativas de asistencia. Los camareros decían que era una locura".
El optimismo y la esperanza para la segunda vuelta estuvo presente en la fiesta porque a pesar de que la temporada del regreso está lejos de lo que el oviedismo esperaba, Isaac Álvarez lo tiene claro. "Nuestra postura es de apoyo al equipo hasta el final: el escudo está por encima de todo", indica. A la gran masa movida por la peña oviedista de Barcelona se unieron muchos viajeros desde Asturias, algunos en avión, otros por carretera. Entre los segundos, Javier Muñiz, diez horas al volante de su camión para estar presente en el Camp Nou, "un paseín". Desde Laviana se desplazaron a Barcelona Adam García, padre e hijo, Cintia Delgado y Gaspar Alonso, que cubrieron las nueve horas de distancia al volante con una parada en Calahorra. También estuvieron Gerardo Granado, Miriam Ortega y los pequeños Mateo e Inés. Todos ellos, dispuestos a disfrutar del Oviedo en los grandes escenarios, como el que tocó pisar ayer.
En total, fueron cerca de mil los oviedistas los que se integraron en unas gradas en plena remodelación. Entre ellos, el extécnico del conjunto carbayón Juan Antonio Anquela, rodeado de sus amigos, que no quisieron perderse el regreso del equipo a un estadio con solera como el Camp Nou. Ni el chaparrón que cayó enelos últimos minutos ni el resultado en conra minó la moral del oviedismo,
Los 600 de la esquina, más muchos más en plena grada azulgrana, sufrieron con una derrota coronada con cánticos contra la directiva y Agustín Lleida, director general del Oviedo.
