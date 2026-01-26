La rajada de Paco González contra el árbitro del Barça-Real Oviedo: pide nevera para Munuera Montero por pitar de oídas la mano de Escandell

Paco González, periodista asturiano y director de “Tiempo de Juego” de la Cadena Cope, cargó con dureza con el árbitro Martínez Munera Montero por señalar una mano fuera del área de Aarón Escandell, portero del Real Oviedo, en el partido que los azules jugaron contra el FC Barcelona este domingo en el Camp Nou. González solicitó que el árbitro, que hacía casi dos años que no pitaba al Barça y que se estrenaba con el Real Oviedo, se enviado a la nevera.

“Me parece delirante…”, comenzó Paco González su análisis sobre la jugada. “Es de nevera absoluta lo que ha hecho el árbitro del Barça-Oviedo inventándose una jugada que no ha visto. Es escandaloso. No la ha visto ni él ni el cuarto árbitro, ni los jueces de línea. Nadie lo puede ver. Se lo ha inventado porque ha gritado el público. Es grave que un árbitro pite lo que oye y no lo que ve”.

“Me da pena de Aarón Escandell porque que ve perfectamente que el balón está dentro. Ve que apenas toca la línea”, añadió Juanma Castaño, director de “El Partidazo” en la sección “El Tertulión de los domingos”. “Si es gol aunque no pueda entrar el VAR siempre le pueden chivar: ‘no lo pites, no lo pites”, añadía Castaño.

“En los campos grandes siempre ha pasado. Cuando jugaba contra el Madrid o el Barça siempre le día al árbitro: ‘que no te pite el público’”, terciaba Santi Cañizares, exportero de Real Madrid y Valencia, entre otros, y ahora comentarista de la Cope.

Sobre el partido, Paco González señaló que “estaba convencido de que si marcaba el Oviedo se enfadaba el Barça e iba a empezar a apretar de verdad. No le veía ninguna (opción) salvo que llegara 0-0 al minuto ochenta y algo”. Y añadió: “No es la primera vez que el Barça elige. Han decido que este partido nos lo tomamos de relax que ya caerá. Se lo he visto hacer más veces, pero esta vez ha sido el más exagerado con diferencia”.

Por su parte, Miguel Rico, comentarista del programa como analista del Barça y reconocido seguidor del Real Oviedo apuntó: “En condiciones normales, con este Oviedo, que lleva once goles en lo que llevamos de Liga, es muy difícil pensar que le iba a meter mano al Barça”. Y aclaró: “Soy del Oviedo todos los días menos hoy (por el domingo)”.

Noticias relacionadas

Manolo Lama también hizo referencia al FC Barcelona-Real Oviedo: “De no ser por el gol de Lamine piensas: ‘vaya pestiño de partido del Barça’. El Barça estaba jugando andando, no ganando duelos…”.