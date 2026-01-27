Almada recluta a otra promesa del Vetusta para el primer equipo

Regresó esta mañana el Oviedo a los entrenamientos en El Requexón en una semana que suena a oportunidad, de cara a la cita del sábado, 14.00 horas, ante el Girona en el Carlos Tartiere. No están los azules en posición de dejar pasar más oportunidades.

En la sesión de esta mañana se vio a los futbolistas con menos minutos en el Camp Nou ejercitándose a pleno rendimiento y los titulares en el gimnasio. Mañana empezarán a entrenarse todos juntos con la vista puesta en el duelo ante el Girona.

La novedad en la sesión matinal fue la presencia del central del Vetusta Diego Espinosa. Se trata de un zaguero zurdo de gran envergadura que fue reclutado este verano por el filial desde el Escobedo cántabro y que está completando una gran campaña. La ausencia de Bailly, que sigue sin recuperarse del todo del esguince de tobillo que sufrió en Mendizorroza, ha puesto al joven defensa, 21 años, en el escaparate del primer equipo.