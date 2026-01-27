Un mes para la reacción o la rendición azul: Esto es lo que le viene por delante al Real Oviedo en cuatro semanas decisivas

La idea surge del propio vestuario, alejado esta vez del manido "partido a partido", quizás porque la situación así lo exige. Santiago Colombatto, uno de los pesos pesados, es el que lanzó al aire una meta a medio plazo. "Cada vez hay menos margen y en estos próximos cuatro partidos nos jugamos la permanencia", señaló en la improvisada sala mixta de un Camp Nou en obras. Y a ese mes de competición se enfrenta el Real Oviedo para salir de la peor crisis de su historia en Primera División, la que se eleva hasta los 15 partidos sin ganar.

Queda ya muy lejos ese 30 de septiembre en el que el Oviedo de Paunovic ganaba en Mestalla, 1-2, en un ejercicio de supervivencia extrema. Se situaba el equipo en una zona prometedora, antes de recibir en casa al Levante, duelo directo. Mereció mejor suerte que ese 0-2 ante el conjunto valenciano que, además, supuso el despido de Paunovic y, de la mano, la peor dinámica que ha tenido el casi centenario club azul en la máxima categoría: 7 empates y 8 derrotas con Carrión, primero, y Almada, ahora, a los mandos.

La salvación se alejó tras la derrota en el Camp Nou a los 8 puntos, una distancia que parece inalcanzable si se tiene en cuenta todo lo que rodea al actual curso del Oviedo. Sí tienen los de Almada algo a su favor: el tiempo. Con casi media temporada por delante —17 jornadas— hay margen de maniobra para darle la vuelta a la situación. Pero eso exigiría unos números de equipo europeo en lo que queda de Liga.

Ganar "sí o sí"

No piensa tan lejos la plantilla, pero sí se pone como objetivo la reacción inmediata en el próximo mes de competición. Todo empieza el sábado ante el Girona en el Carlos Tartiere, 14.00 horas, ante un conjunto que vive un momento dulce y que se ha alejado de los problemas clasificatorios de la primera vuelta. "Tenemos que ganar sí o sí", resume Colombatto la manera en la que el Oviedo se acerca a la cita.

Para el choque, no tiene que lamentar el entrenador más ausencias que las de los lesionados actuales. Además, se espera que Thiago Fernández sea inscrito durante la semana y sea uno más a las órdenes del entrenador, que también es consciente de lo que hay en juego.

Un Rayo herido

Tras la cita ante los catalanes, viaja el equipo de Almada a Vallecas ante un rival que se ha metido en problemas en las últimas semanas. Llevan los de Íñigo Pérez solo un triunfo en los últimos 11 encuentros de Liga y sienten la presión del descenso en el cogote. Como local, el Rayo Vallecano solo ha ganado 2 choques de los 10 disputados hasta la fecha.

Enfrente estará un ex, Alemão, uno de los héroes del ascenso, que no está viviendo una grata campaña en el aspecto anotador: solo un gol hasta la fecha.

Crisis en el Athletic

Tras esa visita a Vallecas, se acoge el Oviedo de nuevo al Carlos Tartiere para tratar de meter mano a otro equipo con dudas, el Athletic Club. Los rojiblancos han caído al 13.º puesto después de sumar un punto de los últimos 15 en juego, aunque el triunfo en Bérgamo en la Champions League le da algo de vida a Valverde.

Entre los problemas de los vascos, el rendimiento a domicilio. Solo han hecho 8 puntos de 33 los de Valverde cuando les ha tocado hacer las maletas en la Liga.

Viaje complicado a Anoeta

Para cerrar el capítulo de las cuatro citas decisivas anunciado por Colombatto, el Oviedo cumplirá con una complicada visita a una Real Sociedad en racha tras el relevo en el banquillo. Con Pellegrino Matarazzo ha logrado el conjunto donostiarra 10 de 12 puntos en juego, por lo que ya no mira al pozo, sino que alza la vista a los puestos europeos.

Había atravesado problemas claros como local la Real Sociedad desde el inicio del campeonato liguero, pero la llegada del técnico norteamericano ha logrado también cambiar la dinámica del equipo en Anoeta, un factor que añade complicaciones a la futura visita de los de Almada.