“Este sábado, todos al Tartiere”: así es la promoción de entradas baratas que saca el Real Oviedo para llenar su campo

“Este sábado, todos al Tartiere”. Ese es el lema con el que el Real Oviedo anuncia una promoción de entradas a 10 euros de cara al choque que los azules disputan ante el Girona CF el sábado en el estadio municipal ovetense, el Carlos Tartiere. El duelo ha sido anunciado por los futbolistas como una final por la permanencia y el club quiere poner de su parte para que se vea el mejor ambiente posible.

Por eso, la entidad facilitará a los socios entradas a 10 euros, cuatro por cada abonado, en busca de la mejor afluencia de espectadores de la temporada. El choque ante el Girona es decisivo para que el Oviedo siga vivo en la pelea por la permanencia, una meta que cada jornada se aleja un poco más.

Así lo ha comunicado la entidad carbayona en su página web:

“El Real Oviedo pone a disposición de sus abonados una promoción especial de entradas de acompañante para el importante compromiso de este sábado ante el Girona CF, que se disputará a las 14:00 horas en el Carlos Tartiere.

Los abonados azules podrán retirar, hasta fin de existencias, hasta cuatro entradas al precio de 10 euros cada una, disponibles tanto de manera presencial, en las oficinas del Carlos Tartiere, como a través de los canales online habituales, y para ello se deberá estar logueado como abonado.

Esta promoción no es acumulable a ninguna otra y está sujeta a disponibilidad del aforo.

El partido de este sábado ante los catalanes se plantea como una oportunidad clave de seguir en la pelea para el conjunto de la capital del Principado, que buscará lograr la tan ansiada victoria y sumar tres puntos que le permitan seguir con opciones de alcanzar a los equipos que marcan la permanencia.

El Carlos Tartiere jugará un papel fundamental al volver, una vez más, a apoyar y reconocer el esfuerzo, el compromiso y la entrega de unos jugadores que se dejan la piel en cada partido. Un escenario de apoyo fundamental, un lugar donde empujar juntos, porque cuando grada y equipo caminan de la mano, el Real Oviedo es más fuerte.

Este sábado, todos al Tartiere”.