Almada trata de encender la mecha del vestuario: "Lo del sábado es como la final del Mundial"

Guillermo Almada y Colombatto ya hablaron de la importancia máxima del choque ante el Girona cuando aún tenían las pulsaciones por las nubes tras el encuentro en el Camp Nou. Pasados varios días, la sensación no cambia. Solo hay un camino para que el Oviedo vuelva a creer y este pasa por ganar al conjunto catalán en el Tartiere. Todos son conscientes en el club y el entrenador es el primero en inculcar la idea a sus pupilos.

Así lo desveló Fede Viñas, que se pasó por la sala de prensa de El Requexón, describiendo una imagen que resume lo que hay en juego. "El míster nos lo dijo en el gimnasio: el partido ante el Girona es la final del Mundial". A un reto de semejante calibre es al que se enfrenta la plantilla azul en el choque del sábado.

"El tiempo es cada vez menor y hay que sacar victorias. Ahora vienen partidos muy importantes, pero el que más es el del sábado en Girona. Hay que sacar la victoria y luego pensaremos en lo demás", razona el delantero uruguayo. "Es difícil de gestionar estar a nueve puntos de la salvación. Hasta que las matemáticas digan lo contrario lo intentaremos, hay que romper la barrera psicológica y conseguir esa ansiada victoria. Si lo logramos, creo que iremos para arriba", añade.

Para Viñas, es precisamente el próximo rival un buen ejemplo a seguir por los azules: "No hace mucho el Girona estaba en la misma situación que nosotros, pero enlazaron un par de victorias y ahora están bien posicionados. Y con los refuerzos que hicieron son un equipo competitivo que juega bien, será un partido muy duro".