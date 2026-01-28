Dos millones de margen y una duda para el Oviedo: fichar otro delantero o quedarse como está

El mercado de enero enfila la recta final, se consume el lunes 2 a medianoche, y el Oviedo se acerca a la fecha límite en pleno debate interno: hacer un último esfuerzo o quedarse como está. Aunque el mercado nacional sigue en precios elevados, con el paso de los días surgirán opciones interesantes, pero además el Oviedo tiene margen de sobra en el tope salarial, unos 2 millones, para intentar otro fichaje. Lo que implicaría, eso sí, que primero habría que agilizar una salida, ya que en la actualidad la plantilla cuenta con las 25 fichas ocupadas.

Tras la marcha de Oier Luengo, cedido al Burgos hasta junio y con el que el club azul ha liberado unos 300.000 euros, y previo a la inscripción de Thiago Fernández, a préstamo desde el Villarreal, el Oviedo dispone de 2 millones de euros libres en el tope salarial, según ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA. La cantidad se reducirá en cuanto se inscriba al argentino, aunque no de una forma considerable, ya que en términos económicos no supone un gran lastre.

Eso deja al Oviedo en una posición muy interesante para los últimos días de mercado, teniendo en cuenta que si trata la incorporación de un futbolista solo tendría que abonarle la mitad de su salario este curso. Fuentes conocedoras del mercado consideran los 2 millones una cantidad interesante para pelear uno o dos fichajes en los últimos días de plazo, sobre todo a la vista de lo justos que van otros conjuntos de Primera en sus topes salariales. En el Oviedo, sin embargo, no está del todo claro que se vaya a fichar más.

Todas las incorporaciones cerradas hasta la fecha (Fonseca, Borbas y Thiago Fernández) han llevado el sello de México, mientras que las opciones miradas por la dirección deportiva desde Asturias no se han llegado a concretar. Se intentó con Jacobo, objetivo para el año que viene, pero el Córdoba se niega a negociar ahora y se remite a su cláusula. Otras alternativas del mercado español, como por ejemplo la de Bakambu, ofrecido por el Betis para aligerar su masa salarial, se consideran muy caras a pesar de tener margen para acometerse.

Dudas sobre los fichajes

En ese escenario, el Oviedo se plantea no moverse en el mercado, reforzada esta idea por el atasco en la operación salida: Moldovan, Brekalo o Ilic, señalados para buscarse equipo, no terminan de cerrar sus marchas. Y sin fichas libres no hay forma de incorporar más futbolistas. El caso más llamativo es el del portero, que tuvo opciones de salir a Portugal, primero, y a Arabia, últimamente. Incluso el Granada se ha interesado por su situación. Pero no se concreta ninguna opción. Y, mientras tanto, Marc Vidal, tercer meta del Celta, aguarda el desenlace con un acuerdo para convertirse en meta del Oviedo, como informó LA NUEVA ESPAÑA.

Las últimas horas del mercado suelen plantear movimientos imprevistos y los 2 millones de euros de espacio salarial ponen al Oviedo en una situación ventajosa. Sin embargo, y de forma sorprendente si se atiende a la tabla, no parece el club en una situación de especial urgencia por fichar.